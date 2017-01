Canasta básica subirá precios

Ecatepec

El incremento a las gasolinas a partir de este 1 de enero desde luego que tendrá un impacto importante en los precios de la canasta básica en detrimento de los bolsillos de las familias, y será reflejado en las tarifas del servicio de transporte público, lo que de entrada hará polvo el supuesto "aumento histórico" a los salarios mínimos, consideraron dirigentes ambientalistas y transportistas, quienes afirmaron que las autoridades no han medido las consecuencias que esto tendrá y que ya comenzaron a expresarse mediante manifestaciones ciudadanas y bloqueos.

Por un lado, Víctor Zendejas Orozco, líder de la agrupación ambientalista "Franature Mahatma Gandhi", destacó que los aumentos de 14.2 por ciento a Magna, 20.1 por ciento a Premiun y 16.5 por ciento al diesel, anunciado por las autoridades, obviamente van a repercutir en las tarifas del servicio de transporte de pasajeros y en el de carga, y con ello en los alimentos.

"Todavía no dicen el impacto que vendrá con el alza al gas LP, pero está cantada la liberación del precio, así que no puede esperarse otra cosa que alzas en todos los productos básicos, desde la leche hasta la tortilla, pasando por verduras, huevo y demás, así como un creciente descontento social", dijo Zendejas Orozco.

TE RECOMENDAMOS: Protestas aisladas en Toluca contra el alza a la gasolina



Comentó que cualquier explicación de las autoridades respecto de los aumentos a las gasolinas, si bien técnicamente tendría alguna justificación, como sería la de que la importación cuesta más, ya que es en dólares y nuestra moneda se ha devaluado en forma importante este año, políticamente cualquier argumento queda fuera de lugar pues la Reforma Energética fue aprobada bajo la evidente falsedad de una baja en los precios, lo cual es exactamente al revés.

"El gobierno y algunas cúpulas partidistas representadas en el Congreso de la Unión nuevamente quedaron como mentirosos; no está mal que subsidien el precio de los combustibles pues, al final, es dinero de los contribuyentes destinados a atenuar el impacto en un rubro muy sensible que, al alterarse como ahora, genera mayores problemas a la economía de las familias, incluso de aquellas que no tienen automóviles y no consumen gasolina", sostuvo el líder ambientalista.

"Ni siquiera existe el paliativo de que el alza es para mejorar los combustibles y frenar el impacto nocivo de la mala calidad del aire, como hemos estado viendo en estos días con mayor crudeza, aunque el problema es de todo el año, algunos días con mayor intensidad", resaltó Zendejas Orozco.

Por su lado, Noé Benítez Espinosa, líder de la Alianza Nacional de Prestadores de Servicios y Autotransporte (ANPSA), mencionó que hasta momento el aumento a las tarifas de transporte público se muestra irreversible.

TE RECOMENDAMOS: 'Gasolinazo' trajo una espiral inflacionaria: Gerardo Ibarra



Comentó, por ejemplo, que los taxistas de la Ciudad de México ya solicitaron un incremento de entre 5 y el 20 por ciento, "y dependiendo de lo que resulte de ahí, los transportistas del sector procederán en consecuencia".

"Todavía no sabemos de cuánto será, pero no hacerlo a nosotros nos generará pérdidas, ya no sería rentable", afirmó, y destacó que lo mismo sucederá en el caso del servicio de transporte de carga de mercancías y de materiales para la construcción.

"Desconocemos si vaya a subsidiarse el combustible para el transporte de carga, como están planteando representantes de algunas agrupaciones de transportistas, pero sin duda el alza automáticamente impulsa otra en los productos básicos", y comentó que en este sector están proyectando un aumento de casi 20 por ciento en los fletes.

"Lo que es un hecho, es el malestar entre los ciudadanos, que verán cómo se hace polvo el aumento a las percepciones mínimas, y la molestia parece ir en ascenso", concluyó.





MCLV