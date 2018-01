Octavia Spencer obtuvo pago justo, gracias a Jessica Chastain

Ciudad de México

Octavia Spencer narró cómo fue que Jessica Chastain le ayudó a obtener un pago justo en una película en la que ambas actúan.

"Hace unos 15 meses, Jessica Chastain me contactó y me dijo: 'Quiero que hagamos una comedia'", recordó Spencer durante un panel en el Festival de Cine de Sundance.

"Me llamó seis meses después, es decir en marzo, y estuvimos hablando sobre pago equitativo entre hombres y mujeres. Me dijo: 'Es hora de que las mujeres reciban el mismo pago que los hombres'".

Que los hombres reciben un salario mayor al de las mujeres en Hollywood, como en cualquier otra industria, es algo que Spencer conocía bien. Sin embargo, le hizo saber a su colega que para ella, en tanto mujer de color, la situación se agrava aún más.

"Ésta es la cuestión: las mujeres de color, en ese espectro, hemos avanzado mucho menos que las mujeres blancas", le dijo Spencer a Chastain. "Por lo tanto, si vamos a tener la conversación sobre igualdad salarial, tenemos que traer el tema de las mujeres de color a la mesa".









La actriz, recién nominada al Oscar por The Shape of Water, dijo que le contó su historia a Chastain. "Hablamos sobre números, y ella se mantuvo en silencio, y dijo que no tenía idea de que así sucedía con las mujeres de color", recordó Spencer, quien de prontó comenzó a llorar.

"Amo a esa mujer porque realmente está hablando", dijo.

La película, de comedia y cuyo guión fue escrito por la propia Chastain, obtuvo luz verde por parte de Universal.

En una entrevista reciente con la revista W, Chastain dijo lo importante que es para ella comenzar a producir.

"Es muy importante para mí aprovechar todos los regalos que me han dado, porque me han prestado mucha atención muy rápido", dijo. "Tal vez ahora todos apunten en una dirección increíble, hacia las cineastas y escritoras que creo deberían obtener más trabajo".

Anteriormente, las actrices compartiero créditos en The Help, en la que Spencer interpretó a una sirvienta que, tras ser despedida por su jefa, trabaja para el personaje de Chastain.

