Francesas somos solidarias con #MeToo: Isabelle Huppert

Ciudad de México

Luego de que la polémica generada por el texto que un centenar de intelectuales y artistas francesas publicaron en el diario Le Monde, en el que calificaron de puritano el movimiento #MeToo y defendieran la "libertad de importunar" de los hombres, al considerarla "indispensable para la libertad sexual", la actriz Isabelle Huppert fijó su postura al respecto.

"Sólo porque tenemos opiniones diferentes en Francia, no significa que no seamos solidarias con el movimiento. Pero es importante que todas las voces sean escuchadas", dijo la actriz a la revista The Hollywood Reporter.

Hupper consideró que el impacto de #MeToo es "grandioso, especialmente porque le da voz a las mujeres que no tuvieron la posibilidad de hablar antes", dijo.

"Lo importante es que el movimiento no está dentro de los confines de la industria del entretenimiento, sino que se extienda a otros; también puede tener un efecto dominó que afecta a las mujeres de todas las clases y profesiones", agregó.

Entre las actrices que firmó el documento publicado en Le Monde destacó la actriz Catherine Deneuve, quien días más tarde se disculpó por condenar el movimiento.

"Soy una mujer libre y lo seguiré siendo. Doy la bienvenida a todas las víctimas de los actos odiosos que pueden haber sentido agraviado por esta carta publicada en Le Monde. Es a ellos y sólo a ellos con quienes me disculpo", escribió Deneuve en el periódico Liberation.



En contraste, Brigitte Bardot, también de nacionalidad francesa, revivió la polémica el miércoles pasado al llamarlo "hipócrita y ridículo".





