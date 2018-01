Catherine Deneuve se disculpa con el movimiento #MeToo

Ciudad de México

Después de las protestas provocadas por la carta que criticaba al movimiento #MeToo, la estrella de cine francesa Catherine Deneuve ha publicado una carta de "aclaración" en la que se disculpó con las víctimas de violencia sexual.

Deneuve fue la más destacada de las 100 mujeres que agregaron sus nombres a la carta publicada en el periódico Le Monde que denunció el movimiento #MeToo (conocido en Francia como #BalanceTonPorc) como "Puritano" y lo llamó "caza de brujas".

La disculpa, publicada en el periódico Liberation, Deneuve abordó la crítica de que ella no es feminista recordando a los lectores que es una de las signatarias de otra carta, ahora conocida como el "Manifiesto de 343 zorras", en el que declaró públicamente que ella había tenido un aborto.

Cuando se publicó en 1971, los signatarios podrían haber enfrentado el enjuiciamiento penal y la cárcel. Esa carta exigía derechos reproductivos y fue escrita por la feminista francesa Simone de Beauvoir.

"Es por eso que me gustaría decir a los conservadores, racistas y tradicionalistas de todo tipo que han considerado estratégico apoyarme que no se engañen. No tendrán mi gratitud ni mi amistad", escribió Catherine Deneuve.

"Soy una mujer libre y lo seguiré siendo. Doy la bienvenida a todas las víctimas de los actos odiosos que pueden haber sentido agraviado por esta carta publicada en Le Monde. Es a ellos y sólo a ellos con quienes me disculpo".

También se distanció de la co firmante Brigitte Lahaie, una ex presentadora porno que se convirtió en locutora de radio, quien dijo la semana pasada durante un debate televisado con la feminista francesa Caroline de Haas que es posible que las mujeres disfruten de la violación. Deneuve escribió que los comentarios de Lahaie están "escupiendo el rostro de todos los que han sufrido este crimen".

Sin embargo, la nominada al Oscar defendió su posición de que no le gustan algunos aspectos del movimiento #MeToo, incluido el clima de censura y la mentalidad de la mafia. "No me gusta esta característica de nuestro tiempo... cuando las simples denuncias en las redes sociales generan castigo, resignación y, a menudo, linchamiento de los medios", escribió.

Sin nombrar nombres, ella aparentemente hizo referencia a dos casos: All the Money in the World, corriendo a Kevin Spacey de la película, y la renuncia del director de New York Ballet, Peter Martins, diciendo que ambos enfrentaron repercusiones "sin ninguna otra forma de juicio".

"No disculpo nada, [pero] no decido sobre la culpabilidad de estos hombres porque no estoy calificada para eso y pocos lo están", escribió y agregó que el movimiento no puede garantizar que no haya hombres inocentes acusados ​​y despedidos.

Sin embargo, también brindó apoyo a las víctimas de acoso sexual, añadiendo que ha visto y escuchado sobre muchas situaciones de directores que usan su posición con respecto a las actrices. Pidió nuevos protocolos para combatir el acoso, con casos que se escuchan de manera oportuna. "Creo en la justicia", finalizó la actriz.





