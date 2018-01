Cómo enseñar a tu hijo a lidiar con el 'bullying'

Ciudad de México

Durante el desarrollo de personalidad de tus hijos el poder enfrentar sus miedos es lo más importante. En el mundo real se enfrentará a muchas situaciones peligrosas, y entre ellas, el abuso escolar.

Es importante que le ayudes a desarrollar sus habilidades sociales, pues los niños agresivos no se “meten” con aquellos pequeños que tienen la facilidad de hacer amigos y que saben convivir.

Expertos de la Universidad de Michigan aconsejaron que para que aprenda a lidiar con niños violentos de una manera asertiva, hay que enseñarle a no dar importancia a los comentarios negativos que le causen molestia, a no quedarse callados, decir lo que le gusta y lo que no, lo que les incomoda y lo que no, con claridad y con tacto para que no sea de forma ofensiva o grosera.



Si tu hijo tiene una buena autoestima, ten por seguro que no le dañarán los comentarios o acciones de otros niños, además, el arte le ayudará a lidiar con todas las personas y resolver los problemas que se le presenten.

La seguridad que demuestra con su cuerpo es primordial, ya que si no tiene miedo, ahuyentará a los niños abusivos. Enséñale a que debe mirar siempre a los ojos, mantener su cuerpo relajado, las manos firmes y una respiración pausada.

Estos consejos deben ser la ruta adecuada para enfrentar una situación de bullyingy evitar que se vuelva un problema más grave.











