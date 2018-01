Ayuda a tus hijos a superar la muerte de una mascota

,

aunque no quieras verlo sufrir, es mejor explicarle lo que pasó de forma clara y no mentir o disfrazar la verdad para no verle llorar; tarde o temprano se enterará y podría enojarse contigo o herir la confianza que te tiene. Si se trata de un niño pequeño, no uses frases como “se fue a dormir” o “se fue al cielo”, pues podría tomarlo de forma literal, confundirse o tener miedos nocturnos.