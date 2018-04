Enseña a tu hijo a decir NO y evitar el bullying

Ciudad de México

Actualmente los niños se enfrentan a una sociedad violenta y en las escuelas es común escuchar que hay víctimas de bullying, si tu hijo es una de estas víctimas debes enseñarle a defenderse, y con esto no decimos que debe aprender a golpear o usar la fuerza bruta, sino a sacar su fortaleza interior y hablar asertivamente.

Los niños deben aprender a poner límites y a decir la maravillosa palabra "NO", desde que comienzan a hablar deben saber que pueden negarse ante una situación desagradable, y es responsabilidad de los padres hacerles saber que tienen fuerza en la palabra y con ella pueden dejar claro que no quieren ser violentados.

Cuando son pequeños los niños suelen usar la violencia física para defenderse, golpeando o mordiendo, pero deben aprender que hay otras formas de defenderse, por lo que se les debe educar para saber decir, "no", "basta", etcétera.

Si tu hijo ya aprendió a hablar, está en el kínder, o escuela y aun no sabe decir "NO" es momento de charlar con él, en un momento en el que estén tranquilos pregúntale bajo el contexto escolar "cuando en la escuela te dicen o hacen algo que no te gusta, ¿qué haces?".

Escucha su respuesta, no lo interrumpas, si es violentado y no sabe defenderse comienza por explicarle que puede negarse y decir: NO me insultes, NO soy tonto, NO me empujes... y practícalo con él.

Pon el ejemplo con una voz firme, fuerte pero no a gritos di: "NO me insultes", e invita a tu hijo para que lo intente contigo.

Si su tono es débil, dile que él tiene su propia fuerza, solo debe aprender a sacarla y un buen ejercicio para hacerlo es tomando aire inflando los pulmones y que diga no lo más fuerte que pueda, al principio solo gritará pero poco a poco aprenderá a moderar su voz.

O bien si su tono y expresiones son agresivas dile que eso no es necesario, que una voz firme es más poderosa y debe aprender a usarla, practica con él hasta que aprenda a usar una fuerza no violenta.

No permitas que tu hijo sea una víctima fácil, que aprenda que nadie tiene el derecho de lastimarlo de ninguna forma.





