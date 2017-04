El Sistema Judicial es una vergüenza: Alaniz

León, Gto

Ricardo Alaniz Posada, coordinador regional de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) Bajío, manifestó que “es una vergüenza” el hecho de que delincuentes sean liberados y puedan seguir su proceso en libertad, como en el caso documentado y publicado ayer por MILENIO León.

Consideró que esto es consecuencia del nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual contiene “lagunas” en las leyes, mismas que son aprovechadas por jueces corruptos que se prestan para liberar a los delincuentes.

“Es una vergüenza. Con este sistema que impulsaron ya prácticamente es difícil meter a un criminal a la cárcel. No estoy de acuerdo en que al posible criminal, si no se le ha demostrado su culpabilidad, entonces tenga las facilidades para poder salir o que no entre a la cárcel”, dijo Ricardo Alaniz.

TE RECOMENDAMOS: Libera juez federal a banda de ´guachicoleros´

Agregó que los responsables directos de las leyes son los legisladores en el Congreso Local, por lo que hizo un llamado a que las leyes estén a favor de castigar a culpables y no a favor de brindarles libertad.

“Las leyes hay que hacerlas de acuerdo a como debe incriminarse a un culpable, cuando ya hay testigos, cuando ya hay todo. Y no que por un detalle técnico, todo lo demás salga sobrando… No existen leyes perfectas. Lo que llamamos vulgarmente ‘lagunas de la ley’, es lo más injusto, que los jueces, por ese mal ejemplo que puso EPN, ya ahora por un detalle técnico suelten a los responsables. Esa es la clase de país que ahora tenemos”, expresó.

En entrevista, el ex alcalde de León dijo que así como Guanajuato es líder en producción automotriz e innovación en procesos industriales, “necesitamos que sea ejemplo de que aquí sí se respeta la ley y se hacen las leyes adecuadas para tener adentro de la cárcel a los criminales”, según dijo.

Ricardo Alaniz dijo que en últimas semanas ha sostenido reuniones diversas con personas como la ex procuradora de justicia Arely Gómez y el Presidente nacional de PEMEX para tratar temas relacionados con la delincuencia y la inseguridad en Guanajuato.

Empresarios coinciden en reformas al Código Penal

Marisol Ruenes, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León consideró que la estructura de los ministerios públicos debe especializarse, así como la de los juzgados.

TE RECOMENDAMOS: La PGJE hace mal su tarea: García López



“Es necesario especializar la estructura de los ministerios públicos y de los Juzgados para mejorar sustancialmente la obtención de pruebas, la cadena de custodia y el debido proceso… También se debe consolidar la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal, desarrollando procesos con calidad y eficiencia”, dijo Marisol Ruenes.

En tanto que Gustavo Guraieb, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, mencionó que sería importante realizar ciertas reformas al Código Penal para evitar que los presuntos delincuentes lleven procesos mientras están en libertad.

“Es necesario identificar áreas de oportunidad para reformar el Código Penal, de acuerdo a las condiciones particulares de violencia e inseguridad que vivimos en Guanajuato y en el país. Esto para evitar que en casos como este, los delincuentes puedan continuar su proceso judicial en libertad, con los riesgos que esto conlleva”, expresó.