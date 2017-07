Preocupa lentitud de alcaldes al Gobernador en depuración de policías

León, Gto

El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, manifestó su preocupación debido a que hay alcaldes que no han apretado el paso en la depuración de sus cuerpos policiacos, aseguró que están obligados a actuar en los casos en los que los agentes no hayan acreditado los exámenes de control de confianza.

“Todo el rigor de la ley, esto es algo que se tiene que hacer en las policías municipales, a mí me preocupan las policías municipales, aquellos que no tienen control y confianza, que ellos que no están haciendo y cumpliendo con su deber, se tiene que actuar… no se vale traicionar las instituciones y la confianza de los ciudadanos que se están dando para protegerlos y a ellos y no para que les den la espalda.

Agregó que las policías municipales son aún más vulnerables pero destacó la importancia de los controles de confianza para impedir que sean infiltrados por los delincuentes, reconoció que así como existen ediles que han descuidado esta parte también los hay quienes se han preocupado por tener las mejores corporaciones, pero “hay otros que necesitan apretar más el paso”.

Agregó que es un tema que constantemente se valora pues: “estamos siempre atrás de ellos para tener homologación, sobre todo en nuestras policías, en los sueldos, capacitaciones, en equipamiento”, para lo cual apoyan con la dotación del equipo necesario y puso el ejemplo de las patrullas en las que el Municipio paga una parte y el Estado apoya con una igual y permite al municipio liquidar el préstamo al término de la administración.

“En la Policía Estatal, ya llevamos dos mil 500 policías estatales, teníamos mil 200, ya nos fuimos más allá del doble, se ha hecho un esfuerzo muy importante y por eso también necesitamos que ellos nos ayuden a reforzar, hay muchos que lo están haciendo, otros van más lentos, pero es importante, tener policías confiables, policías preparados, policías que tengan un buen sueldo también”.