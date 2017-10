Buscará Daniel Campos Lango diputación local

León, Gto.

Daniel Campos Lango anunció que buscará, por segunda vez, ser candidato del PAN a la diputación local por el tercer distrito, luego de que la semana pasada presentara al alcalde Héctor López Santillana su renuncia para separarse del cargo.

“Efectivamente la semana pasada tuve pláticas con el Alcalde para mostrarle mi intención de poderme separar del cargo a partir del 9 de noviembre… yo en lo personal le comenté al Alcalde que estaré buscando una diputación local, creo que esos tiempos ya están muy claros para el propio partido, para nosotros, y que lo que precisamente lo que quiero evitar son más señalamientos, más cuestionamientos sobre el trabajo que se está realizando al interior de la administración”, refirió.

A lo largo de estos dos años, los regidores de oposición del cabildo leonés, Norma López, Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras, solicitaron en repetidas ocasiones la destitución de Daniel Campos Lango por diversos factores; No enfocar bien los programas sociales a quien realmente los necesita, promocionar su imagen, entre otros.

Al respecto, el aún funcionario municipal aseguro que tiene "la piel dura como la de un elefante" ante las críticas y denuncias que se le han realizado durante su gestión como director de Desarrollo Social y Humano.

“Es una dependencia muy compleja, que atiende temas muy sensibles de la sociedad, eran de esperarse los cuestionamientos, entonces todo quedó en señalamientos sin fundamentos, sin sustento, nunca encontraron nada, ni lo van a encontrar, el trabajo es de manera transparente, yo contento de lo que se ha venido haciendo y se cierre con más fuerza al término de la administración”, puntualizó.

Y paralelo a ello dijo que: “Yo me quedo con un buen sabor de boca, la verdad es que la Dirección de Desarrollo Social es una dirección muy compleja pero a la vez muy satisfactoria con todas las acciones que haces, es palpable ver cambios de manera rápida cuando haces buenas acciones y siempre lo comentaba, al que no le guste el calor, que se salga de la cocina, a mí no me tiene ningún comentario que hicieron”, concluyó.