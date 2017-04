En dos años, programa Impulso Social cerrará con 10 mil mdp

León, Gto

A un año de que el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en compañía con el gobernador de estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, anunciara el inicio de programa Impulso social, el 14 de abril del 2016, finalmente se hará público el padrón de beneficiarios.

“Son más de un millón 100 mil personas atendidas, más de 4 mil millones de pesos georreferenciados”, señaló el secretario, quien además agregó que a punto están de hacer pública la base de datos de los beneficiados gracias a esta inversión y la ciudadanía tendrá acceso a dicha información, donde podrá ubicar la colonia, la calle, el monto, si se trata de recurso federal, estatal o municipal, entre otros datos.

Adelantó que se tratan de 9 mil acciones que se han sumado a lo largo de este año, mismas que se podrán ver en un mapa interactivo donde se integrarán fotografías e información de cada una de las obras.

“Tenemos identificado por nombre, apellido y domicilio en coordenadas, donde se entregó el apoyo, donde hace falta la calle, donde hace falta el parque, la beca, el calentador solar.”

Aseguró que todo es de manera transparente y nada tiene que ver con campañas políticas. “El programa impulso no tiene servos políticos electorales (...) busca llegar a quien realmente lo necesita”, pues además aseguró que están siendo evaluados por el observatorio académico, mismo que ya aprobó 18 indicadores de impacto para ajustar el modelo conforme se va desarrollando.

Asímismo, el programa ha sido ejemplo para otros estados de la república mexicana, ya que los gobiernos de Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro han solicitado revisarlo.

Sinhué aseveró que en dos años se podría estar cerrando con un monto de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos de recurso para el programa impulso, con recurso estatal, municipal y de las 21 dependencias que se suman.

Finalmente, inevitable fue tocar el tema de su posible candidatura como gobernador, a lo que respondió lo siguiente:

“Yo estoy agradecido con aquellos que me mencionan, que me sugieren, o que me ponen como un posible candidato, yo estoy concentrado 100% en la secretaría, lo he dicho públicamente, mi labor es hoy con el programa impulso social y a eso voy a dedicarme.”

Sin embargo, no descartó por completo la posibilidad, “El día que el partido lance una convocatoria decidimos si participamos o no.”