Hay hierba crecida y botellas en parques de León

León, Gto

Con hierba crecida, llantas abandonadas y botellas pet con agua en su interior, es como lucen algunos parques de la ciudad de León donde algunos vecinos de estas zonas sienten temor de que sea en esta temporada de lluvias que se llegue almacenar el agua en las llantas y prolifere el mosquito transmisor del dengue.

En un recorrido realizado por MILENIO, se pudo constatar las malas condiciones en las que se encuentran los parques ubicados en las colonias La Moreña, Parques del Sur, Valle de Señora y el ubicado sobre el bulevar Río Mayo y bulevar Jerez, con hierba crecida, en algunos de ellos con más de un metro de altura, llantas que sirven como juegos infantiles pero que al mismo tiempo con la temporada de lluvias puede ser verdadero foco de desarrollo del mosquito transmisor del dengue.

Carmen Flores, colona de Parques del Sur, dijo que al parque de la zona, desde hace un par de meses, no se le da el mantenimiento adecuado, al mismo tiempo señaló que a la fecha las camionetas encargadas de nebulizar para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue no han pasado por la colonia, ni mucho menos personal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

“Ya tiene meses que no le vienen a dar atención a esta área, toda lo que es el área de donación, el área jardinada, ni parque ni jardines, no sé a quién le corresponda pero no le vienen a dar atención pero el crecimiento de la hierba y los árboles que están demasiado crecidos propicia mucho el mosco. No han pasado a fumigar, este año nosotros no hemos visto que pasen a fumigar, entonces si está este problema tan fuerte del dengue para qué le damos vuelta”, dijo.

En la colonia Valle de Señora, zona detectada con alto índice de dengue, las camionetas ya han nebulizado en cuatro ocasiones, de acuerdo a los vecinos.

“Yo tengo siete años aquí en la farmacia y los casos que me llegan la mayoría de ellos son de dengue, este caso está muy fuerte, la mayoría de la gente de la colonia, es un porcentaje muy alto que tiene dengue”, puntualizó María Martínez, propietaria de una farmacia de la colonia.

Recomendaciones

Ante los casos de dengue la Secretaría de Salud recomienda a la población:

Mantener limpios patios y azoteas

Evitar acumular agua de lluvia en llantas, botes, en caso de no utilizarlos, tirarlos

Lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, cisternas donde se acumule agua.