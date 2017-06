Multa Tránsito a 3 mil 426 por ocupar cajones azules

León, Gto

En cinco años, la Dirección de Tránsito Municipal ha aplicado 3 mil 426 multas por no respetar los lugares destinados para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

En lo que va del presente año, de acuerdo con la Dirección de Tránsito Municipal, se han multado a 167 personas, el año pasado se multaron a 673 personas, y de octubre de 2012 a octubre de 2015 se acumularon un total de 2 mil 586 multas.

Cabe señalar que la dirección no tiene el registro detallado entre el 2012 y el 2015, y únicamente cuenta con el total de infracciones acumuladas.

Durante un recorrido realizado por MILENIO a distintos establecimientos, constató que pocos son los que se atreven a aparcar su vehículo en los cajones azules, sin embargo, sí hubo un joven que, aseverando que llevaba prisa, no consideró que el estacionamiento estaba casi vacío, y a pesar de que tenía mucho espacio para escoger, dejó su auto en un lugar exclusivo para personas que cuenten con el distintivo que muestra que a bordo hay alguien que requiere de dicho lugar , y cuando el equipo de MILENIO lo abordó, admitió su error, sin embargo, ingresó al comercio sin mover su auto.

“¿Te fijaste que ese lugar era para discapacitados?”, se le preguntó, a lo que contestó con un “Sí”, y cuando se le interrogó la razón de haberlo hecho, simplemente contestó: “Lo que pasa es que tengo prisa...no hay justificación”. Cuando se le cuestionó si lo volvería a hacer, dijo: “Tal vez no”, pero ingresó al establecimiento sin mover su auto, argumentando que había muchos espacios vacíos.

Aunque para muchos, ocupar dichos lugares no sea considerado como grave, no deja de ser una infracción al artículo 16 que prohíbe a cualquier vehículo estacionarse en los siguientes espacios:

Entradas y salidas de vehículos de emergencia, acceso y rampas especiales para personas con discapacidad, espacios destinados al ascenso y descenso de personas con discapacidad o en el estacionamiento de vehículos que las transportan.

Si el joven que se estacionó en un cajón azul hubiera sido atrapado por un Tránsito Municipal, hubiera tenido que pagar una multa de hasta mil 96 pesos, y de hacerlo más de una vez, es decir, en caso de reincidencia, la sanción es de una multa de 15 a 30 días de salario mínimo, hasta 2 mil 401 pesos.

Pues estos lugares están reservados para personas como la señora Cecilia Sandoval, que justificadamente aparcó su auto en el espacio color azul debido a que traslada a su madre de edad avanzada.

“Yo veo que la gente ya está tomando como conciencia de eso, pero desgraciadamente todavía llegamos a algunos lugares y están ocupados, y llegamos y no hay, y yo con mi mamá sí se me complica, porque mi mamá ya no camina, entonces trato de dejar el carro lo más cerca”, comentó Cecilia.

De acuerdo al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano, el artículo 8 marca que:

“En estacionamientos públicos o estacionamientos privados con servicio general al público, se requiere al menos que el 10% de la totalidad de los cajones, se destine para personas discapacitadas”.

Dicha fracción es para las 60 mil personas con discapacidad que hay en el municipio leonés, además de los adultos mayores y mujeres embarazadas.

En todo el estado de Guanajuato, se estima que hay 231 personas con discapacidad, es decir el 5.1% de la población.

Crean campaña para generar conciencia

Desde hace ocho años, el DIF pone en marcha una campaña a la que tituló “Ponte en mi lugar, no en mi espacio”, en el que visitan centros comerciales para verificar que los cajones azules sean respetados. Aunque Tránsito Municipal no puede ingresar a infraccionar a los estacionamientos de dicho centros comerciales, durante las campañas del DIF, tiene toda la capacidad para hacerlo.

Pero más que una lección que deje el DIF o un tránsito, la psicóloga del departamento de Inclusión Social, Consuelo Valdivia, quien también coopera durante esta campaña, señala qué importante es que este respeto se genere desde el hogar.

“Yo creo que es más bien parte de las personas y la educación dejarles a nuestros hijos esa educación y que debemos respetar los espacios azules, no es un lujo para ellos tener esos espacios, es una necesidad y que sobre todo los protege”, expresó.

Durante este año, el DIF realizará cinco campañas en conjunto con Tránsito Municipal para proceder con una multa y brindar información, además se llevan a cabo otras cinco campañas donde solo se advierte que está prohibido ocupar los lugares para discapacitado y se reparten folletos informativos

Importante tramitar distintivo

De acuerdo a la psicóloga del departamento de Inclusión Social, Consuelo Valdivia, tan solo en el 2017, se han repartido más de 2 mil 934 distintivos, mismos que acreditan a las personas que así lo requieran, hacer uso de los cajones de color azul que señalan que estos son para uso exclusivo de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.