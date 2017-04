Se deslinda Bárbara Botello ante irregularidades de concesión de basura

León, Gto

La ex alcaldesa y actual legisladora federal, Bárbara Botello, pidió que el procedimiento por el que fue citada a comparecer la mañana de ayer ante la Contraloría de León, se archive y no proceda en su contra, ya que acreditó no estar involucrada en el proceso de licitación de basura que se efectuó en el 2014.

Ante el deslinde de responsabilidad, la legisladora priista acreditó que los procesos de las bases de licitación de la recolección de basura estuvieron a cargo del Comité Técnico, así como de la comisión de Medio Ambiente y los consejeros ciudadanos del Sistema Integrado de Aseo Público (SIAP).

“En la mencionada auditoría, motivo de la presente causa, se precisa con exactitud quiénes fueron los presuntos responsables, además, todas y cada una de las conductas que realizaron, por tal motivo y si se lee con precisión, el informe manifiesta que quienes pudieron tener responsabilidad son los integrantes del Comité Técnico, comisión de Gestión Ambiental y los consejeros ciudadanos del Sistema Integrado de Aseo Público”, mencionó.

Cerca de las 11:30 de la mañana del día de ayer, la funcionaria federal llegó al Palacio Municipal, luego de un citatorio para comparecer ante la Contraloría Municipal, derivado de las irregularidades que detectó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en el proceso de licitación de la recolección de basura.

Sobre los procesos de investigación en contra de la pasada administración aseveró que se trata de una persecución política ante la falta de resultados de la actual administración.

En este sentido dijo que si se trata de sancionar a algún funcionario se debe empezar por el propio alcalde Héctor López Santillana, quien estuvo implicado en la compra de terrenos irregulares sobre el caso de Cereal y Pastas Finas.

“Claro que es una cuestión política, no es posible que tenga más de dos años y medio y que sigan todavía con ese tema, que busquen desacreditar el servicio que mejor calificado esta de esta ciudad y de la administración, que es la recolección de basura”, mencionó.

El pasado primero de marzo, la Secretaría del Ayuntamiento recibió del ASEG el dictamen de responsabilidades que contenía cuatro observaciones:

1) Base de licitaciones pública para la recolección de basura, debido a que no se establecieron en las condiciones técnicas, administrativas y financieras los requerimientos respecto al número de unidades.

2) Criterios de evaluación; se omitió señalar en las bases para la licitación los criterios y formas para la evaluación de las ofertas presentadas por los participantes;

3) Dictamen de licitación pública, es decir que se aceptaron propuestas de los participantes ganadores aun cuando estos no cumplieron con el total de las condiciones señaladas en la licitación ni en la junta de aclaraciones y

4) El costo-beneficio, se omitió sustentar con el análisis de costo-beneficio el dictamen sobre la imposibilidad de prestar el servicio de recolección por parte del Municipio.