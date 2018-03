UE y Japón presionan a EU por exenciones a aranceles

La Unión Europea y Japón exhortaron a Estados Unidos a concederles exenciones en los aranceles sobre las importaciones de metales y Tokio hizo un llamado a mostrar "un comportamiento calmado" en una disputa que amenaza con desencadenar una guerra comercial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden para establecer aranceles de importación del 25 por ciento para el acero y del 10 por ciento para el aluminio, que entraría en vigor en 15 días. Pero eximió a Canadá y México y ofreció la posibilidad de excluir a otros aliados.

Tras reunirse con el enviado comercial estadunidense Robert Lighthizer en Bruselas, funcionarios japoneses y de la UE dijeron que las conversaciones continuarían.

La jefa de comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, describió la charla con Lighthizer como "franca", aunque dijo que no había claridad sobre el eventual procedimiento de exención. Las conversaciones continuarán la próxima semana, afirmó.

As a close security and trade partner of the US, the EU must be excluded from the announced measures. No immediate clarity on the exact US procedure for exemption however, so discussions will continue next week. (2/2)