Trump acusa a Unión Europea de tratar mal a EU en comercio

El presidente Donald Trump acusó a la Uniión Europea de "tratar mal" a Estados Unidos en el comercio, y anticipó que los países del grupo deberán someterse a sus aranceles.

"La Unión Europea, países maravillosos que tratan muy mal a Estados Unidos sobre el comercio, se quejan de los aranceles sobre acero y aluminio", escribió el mandatario estadunidense en su cuenta de Twitter.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!