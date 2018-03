UE debería ser exonerada de aranceles de Trump: comisaria

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malström, dijo el jueves por la noche "que la UE debería ser exonerada" de los aranceles aduanales sobre el acero y el aluminio impuestos por Donald Trump.

"La UE es un aliado cercano de Estados Unidos y seguimos pensando que la UE debería ser exonerada de estas medidas", afirmo en un tuit. "Voy a pedir más claridad sobre este asunto en los próximos días", agregó.

On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.