Trump inicia en Japón gira por Asia; juega golf con Shinzo Abe

Donald Trump y el primer ministro japonés compartieron un almuerzo informal y un juego de golf, al inicio de una gira por Asia en que el presidente de Estados Unidos tendrá que negociar delicados temas con los gobiernos locales.

El primer ministro Shinzo Abe recibió efusivamente a Trump, pero quedó claro que en los próximos días habrá importantes intercambios diplomáticos.

Los dos líderes, que han forjado una amistad tan improbable como evidente, compartieron un almuerzo casual y jugaron al golf en el Kasumigaseki Country Club, acompañados con el golfista profesional Hideki Matsuyama.

