Trump denuncia corrupción en FBI y desestima trama rusa

El presidente estadunidense, Donald Trump, denunció la "corrupción" en el FBI tras el despido de su subdirector, y restó valor a la investigación sobre la trama rusa al insistir en que "no hubo conspiración" entre Moscú y su campaña electoral de 2016.

TE RECOMENDAMOS: Sessions despide al subdirector del FBI

"Como ha concluido el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, no hubo conspiración entre Rusia y la campaña de Trump", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

As the House Intelligence Committee has concluded, there was no collusion between Russia and the Trump Campaign. As many are now finding out, however, there was tremendous leaking, lying and corruption at the highest levels of the FBI, Justice & State. #DrainTheSwamp

"De lo que mucha gente se está dando cuenta, sin embargo, es de que hubo una tremenda filtración de información, mentiras y corrupción en los niveles más altos del FBI, (el Departamento de) Justicia y (el de) Estado", agregó.

TE RECOMENDAMOS: Por trama rusa, investigan negocios de Trump: NYT

Trump defendió el despido de Andrew McCabe, que era el número dos del FBI y que tenía previsto retirarse de la agencia este domingo, pero fue cesado el viernes por el secretario de Justicia de EU, Jeff Sessions, quien le acusó de haber hecho "una filtración no autorizada a un medio de comunicación".

The Fake News is beside themselves that McCabe was caught, called out and fired. How many hundreds of thousands of dollars was given to wife’s campaign by Crooked H friend, Terry M, who was also under investigation? How many lies? How many leaks? Comey knew it all, and much more!