Sessions despide al subdirector del FBI

El subdirector del FBI, Andrew McCabe, fue despedido por una falta profesional, informó el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, este viernes, 24 horas antes de que pudiera acceder a sus beneficios completos de jubilación.

"He terminado el contrato de Andrew McCabe con efecto inmediato", ya que "hizo una revelación no autorizada a medios de comunicación y careció de franqueza, incluso bajo juramento, en múltiples ocasiones", dijo Sessions en un comunicado.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!