Tormenta azota a Trump... en portada de 'Time'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagoniza la portada de la nueva edición de la revista Time, la cual expone al mandatario en medio de una intensa tormenta y bajo la leyenda "Stormy", en alusión al escándalo por el supuesto romance con la actriz porno Stormy Daniels.

TE RECOMENDAMOS: Incautan documentos de Michael Cohen, abogado de Trump

"Donald Trump confió en Michael Cohen para superar la tormenta. Ahora el Presidente está solo", dice el tuit con el que la publicación difundió su nueva portada.

En ésta, se ve al mandatario sentado en el Despacho Oval, con papeles volando a su alrededor, con el pelo y la corbata revoloteados, mientras el agua le cubre la mitad del cuerpo.

TIME’s new cover: Donald Trump relied on Michael Cohen to weather the storm. Now the President is on his own https://t.co/Z8L5fYLuCOpic.twitter.com/UfTcklwg41