En portada, Time muestra a Trump ‘en llamas’

La revista Time le dedicó, una vez más, su portada a Donald Trump.

Para conmemorar el primer año del presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, la publicación lo mostró "en llamas".

Con el arte de la portada, el artista Edel Rodriguez hizo su propia interpretación del "fuego y la furia" de Trump y su administración.

"Recibí un mensaje de D.W. Pine (director creativo de Time) diciéndome que quería que hiciera una portada con la referencia del libro de Michael Wolff, Fire and Fury, y también con el aniversario de la investidura, mirando hacia el último año", dijo Rodriguez en una entrevista publicada por la propia Time.

