Tirador mata al menos a 26 en iglesia de Texas

Sutherland Springs

Veintiséis personas fueron asesinadas y decenas quedaron heridas por un hombre que abrió fuego en una iglesia baptista de Texas, en pleno servicio religioso, anunció el gobernador de ese estado del sur estadunidense, Greg Abbott, en una conferencia de prensa.

"Hasta este momento, hay 26 vidas que se han perdido. No sabemos si ese balance se agravará o no", dijo Abbott, estimando que el ataque en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, a unos 50 kilómetros al sureste de San Antonio, era "el peor tiroteo en masa en la historia" de Texas. "La tragedia es peor porque ocurrió en una iglesia durante un oficio religioso", lamentó el gobernador.

Las autoridades señalaron que las edades de las 26 víctimas oscilan entre los 5 y 72 años, una de las cuales es Annabel Pomeroy, la hija de 14 años del pastor de la iglesia Frank Pomeroy, quien se lo confirmó a la cadena ABC News.

Las autoridades señalaron que se investiga si el atacante, que pereció poco después del tiroteo, pertenecía a una organización criminal y solo se dio a conocer que era un hombre de poco más de 20 años de edad. Aunque las autoridades no revelaron el nombre del atacante, varios medios estadunidenses lo han identificado como Devin Kelley, un hombre blanco de 26 años que murió después de una breve persecución.

Freeman Martin, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, señaló en la rueda de prensa que el atacante vestía todo de negro y portaba un chaleco antibalas. El oficial agregó que sobre las 11:20 hora local, momento en que se celebraba en la pequeña iglesia un oficio religioso, el atacante fue visto en una estación de servicio y poco después entró y disparó con un rifle semiautomático.

Según señaló en su portal la cadena KSAT12, un testigo explicó que vio a un hombre ingresar a la iglesia y de inmediato comenzar a disparar sobre los parroquianos. De acuerdo a la prensa local, alrededor de 50 personas asisten en general a estos servicios religiosos.

Producto de los disparos, 23 personas murieron en el interior de la iglesia, dos más en el exterior y una posteriormente en un hospital local. Después del tiroteo, el atacante se enfrentó con un vecino que al escuchar los disparos tomó su rifle y disparó al autor de la matanza. Poco después, en el interior del vehículo del tirador se encontraron varias armas.

El alguacil del condado de Wilson, Joe Tackitt, dijo que las víctimas no ha sido identificadas todavía pero antes de hacer públicos sus nombres han de informar a sus familiares. Audrey Lewis, fiscal de distrito en el condado Wilson, dijo que no hay "una amenaza latente" en el área. Las autoridades no informaron si el atacante pereció por disparos de la policía o se quitó la vida.

El presidente de Estados Undios, Donald Trump, que se encuentra de gira en Japón, dijo que estaba siguiendo desde allí la situación en el pueblo de Sutherland Springs y, según portavoces de la Casa Blanca, ya habló con Abbott.

"Que Dios esté con el pueblo de Sutherland Springs, Texas. El FBI y las agencias de la ley están sobre el terreno. Estoy siguiendo la situación desde Japón", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter desde Tokio, cuando eran más de las 05:00 hora local.

Claves

Atentados del EI

• Al menos 75 civiles murieron y 140 resultaron heridos al estallar el sábado un coche bomba del grupo yihadista Estado Islámico (EI) contra un grupo de desplazados en una zona desértica de la provincia siria de Deir Ezzor.

• Mientras, un ataque acompañado de toma de rehenes se produjo contra los servicios de seguridad en Adén, que dejó 15 muertos en una acción reivindicada por el grupo EI, la primera en un año en esta zona del sur de Yemen.