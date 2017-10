A un mes del sismo hacen mega simulacro... en EU

San Diego

Más de 18 millones de personas participaron en Estados Unidos en el mayor simulacro de terremoto hecho de manera simultánea en el planeta y lo hicieron con el vivo recuerdo de los recientes sismos en México, en los que murieron 471 personas.



En la llamada "La Gran Sacudida", que desde 2008 se realiza cada año a las 10:19 horas (en alusión al día 19 del décimo mes del año), participaron a nivel global 21 millones de personas, de acuerdo con los organizadores.



En Estados Unidos este evento que quiere recordar los pasos a seguir antes, durante y después de un siniestro, participaron más de 18 millones de personas, 10 de ellas residentes en California, el estado con la mayor actividad sísmica del país debido a la placa tectónica del Pacífico.

En este estado, el ejercicio recreó un hipotético movimiento sísmico de magnitud 7.8, originado en la falla de San Andrés y que muchos científicos anticipan podría desatarse en algún momento y hasta lo llaman el "Big One", con consecuencias devastadoras para California.



"La gente tiene memoria a corto plazo y a veces piensan que no les puede pasar a ellos", dijo a Efe Mona Freels, coordinadora de la oficina en San Diego, en el sur de California, del Departamento de Seguridad Nacional.



"Queremos asegurarnos que la comunidad sepa qué les va a pasar", agregó la especialista, quien señaló que el esperado "Big One" puede ocurrir "cualquier día y en cualquier momento".



El terremoto de magnitud 7.1 registrado el pasado 19 de septiembre en México, que ha dejado centenares de muertos, ejerció de recordatorio del alto potencial de pérdidas que conllevan estos fenómenos en zonas urbanas.



"En cada desastre habrá algo que no hayamos planeado, porque todos somos diferentes, pero vemos de las lecciones aprendidas y lo incorporamos a nuestros planes", dijo Freels.



Un estudio de hace tres años del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que hacia el año 2043 la probabilidad de experimentar un terremoto de magnitud 6.7 o más en California es del 72 por ciento.



La jornada de hoy quiso hacer énfasis en que cada familia debe tener un plan de emergencia y conozca qué hacer cuando se presente un sismo de consideración.



"Hay muchas cosas simples que la gente puede hacer para prepararse, cosas que no cuestan dinero y no toman mucho tiempo, como dormir con zapatos debajo de la cama, ese tipo de cosas", mencionó Freels.



El simulacro, en el que participaron escuelas, oficinas gubernamentales, negocios, asociaciones civiles y hospitales, entre otros, recordó los tres pasos durante un movimiento sísmico: "colocarse en el suelo, cubrirse debajo de una superficie y sujetarse por 60 segundos", como dijo Freels.



"Fue una buena dosis de realidad, porque los hicimos tener el simulacro en medio de sus actividades", señaló Cherrylyn Fidel, maestra en la escuela Hickman de San Diego, ciudad en la que se registraron más de 927 mil participantes al simulacro.



"La idea es que ahora ellos vayan a casa y compartan lo aprendido con sus padres", agregó la maestra.



"La preparación es clave", dijo Tobie Pace, directora de este centro educativo. "Creo que esa puede ser la diferencia para salvar vidas", agregó.



A la hora acordada, los alumnos de la escuela se sumaron al simulacro y se colocaron debajo de sus pupitres, tras lo cual salieron de las aulas una vez que los maestros consideraron que el exterior era seguro.



"Es importante hacer estos simulacros porque alguien se puede lastimar si no sigue las reglas", dijo la estudiante de primaria Jessica Sánchez.



El simulacro se realizó también en países como Irán, México, Filipinas, Colombia, Taiwán y Japón, entre otros.

