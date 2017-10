A un mes del 19-S, así están las zonas de derrumbe en la CdMx

Ciudad de México

Ha pasado un mes desde que la tierra se sacudió en México. Treinta días en los que el sismo magnitud 7.1 derrumbó edificios, sepultó personas y miles de ciudadanos salieron a escarbar, a rescatar, ayudar, alimentar, alentar.

El equipo de Milenio Digital hizo un recorrido por la Ciudad de México. Regresamos a las 36 zonas de derrumbes para observar los avances en la limpieza, la remoción de escombros y el cambio en las vidas de las personas que perdieron todo.

Aquí, una breve reseña de cada uno de esos lugares.





>>Álvaro Obregón

1. Cerrada Temascaltitla 1, esq. Desierto de los Leones | Santa Rosa Xochiac

La señora Alicia Soto salió con su nuera al mercado cuando el sismo ocurrió. Al regresar, los dos pisos de arriba de su casa estaban a punto de caer, por lo que ese mismo día, las 13 personas que habitaban el inmueble se fueron a vivir con otros vecinos. Hoy, en el predio resguardado por una patrulla, sólo quedan varillas, algunos zapatos y un carrito de mandado, pero ni Alicia ni ningún otro vecino saben cuándo construirán las casas antisismos que prometieron las autoridades y permanecen a la espera.



2. Prolongación 29 octubre, esq. Lázaro Cárdenas | Lomas de la Era

Unos montones de escombros señalan el lugar donde se derrumbaron dos bardas. Una de las casas más afectadas de la zona aún espera el dictamen del Director Responsable de Obra (DRO) que determinará si la barda se deberá reconstruir desde los cimientos. La fachada del otro inmueble, a un costado, aún tiene cuarteaduras, pero los propietarios ya comenzaron los arreglos, "si esperamos a que vengan las autoridades, esto se cae", dicen.



>>Benito Juárez

3. Escocia, esq. Edimburgo | Del Valle

Las labores de demolición y limpieza concluyeron el 14 de octubre y en estos primeros días el silencio reina en el lugar, donde 20 personas murieron bajo los escombros. El área, a la que únicamente pueden entrar los vecinos, permanece acordonada y vigilada día y noche.



4. Escocia, esq. Gabriel Mancera | Del Valle

Hace dos semanas que las labores de limpieza de escombros terminaron y hoy el lugar se encuentra resguardado por policías las 24 horas del día. Los vecinos de edificios cercanos son los únicos que pueden entrar y salir de la zona donde 23 personas murieron.

5. Petén, esq. Zapata | Santa Cruz Atoyac

Era un edificio de siete pisos donde vivían 12 familias, ahora es un terreno baldío cercado por tablas de madera. En la que fue la entrada, hay coronas fúnebres con flores ya marchitas en honor a las 10 personas que murieron en ese inmueble, erigido hace más de 40 años. Dos policías vigilan el lugar. A un costado, una gran cruz de madera se alza en un altar, en el que también hay una bandera de México, arreglos florales secos y cascos de brigadistas con mensajes: "sin saber a quién, pensamos en ayudar a quien lo necesitaba".



6. Balsas 18, Miravalle y Plutarco | Miravalle

El colchón de una de las recámaras de lo que era el cuarto piso del edificio se alcanza a ver desde la banqueta. Cuatro personas murieron por el sismo. Los habitantes de los 16 departamentos esperan a que las autoridades les digan cuándo van a demoler los restos. El edificio en el número 16 de Balsas, con 18 departamentos, está clausurado, ya que una trabe sufrió daños por el movimiento del edificio de junto. La escuela de enfrente ya opera pese al riesgo de que colapsen los restos. En la calle, en un campamento improvisado, tres familias viven en casas de campaña desde hace un mes.







7. Yácatas, esq. Concepción Béistegui | Narvarte

Los trabajos de demolición en el inmueble ubicado en Yacatas esquina con Concepción Béistegui comenzaron el viernes de la semana pasada, dijeron ex habitantes del edificio. Con alrededor de 30 personas trabajando de día y 50 de noche, las autoridades calculan que el proceso tomará al menos dos semanas más; sin embargo, José Alejandro Garibay, quien era propietario de la tienda de abarrotes Algaca, que se encontraba en la planta baja del edificio, considera que, debido a la velocidad de los trabajos, la demolición concluirá en una semana a más tardar.



8. Viaducto Miguel Alemán, esq, Torreón | Piedad Narvarte

En la esquina de Viaducto y Torreón, en la colonia Piedad Narvarte, ya no quedan escombros. Las coronas fúnebres que colocaron los familiares de los 14 fallecidos aún están en el lugar, mientras una patrulla de la Policía de la Ciudad de México resguarda la zona y una vendedora de bienes raíces oferta departamentos que se construirán en el terreno vecino y que, en un año, se convertirán en hogares de nuevos inquilinos.







9. Galicia, esq. Niños Héroes | Niños Héroes

En Galicia y avenida Niños Héroes se detuvo cualquier labor tras la recolección de los escombros del edificio de cuatro plantas que colapsó por el sismo hace un mes y donde una persona murió. El terreno se limpió hace semanas y fue cercado con tablas de madera; en el lugar permanecen dos coronas de flores ya secas y el resto de una veladora. La casa aledaña también sufrió daños y quienes viven en el lugar están en espera de un Director de Obra Responsable que determine las afectaciones y emita un dictamen.



10. Irolo, esq. Bretaña 23 | Zacahuitzco



Los vecinos acusan que el edificio en Bretaña 90 en la colonia Zacahuitzco fue construido sobre lo que hasta hace un año era una casa de tres pisos. Sólo queda en pie parte de una escalera metálica. El martes 19 de septiembre los departamentos aún se encontraban en venta, ninguno estaba habitado, pero en el lugar había tres personas, el empleado de limpieza no pudo salir a tiempo y murió. La casa de junto resultó afectada cuando parte del edificio cayó sobre el patio. Las personas se detienen frente al edificio y se llevan la mano a la boca asombrados, quedan dos coronas de flores y un elemento de Seguridad Pública, quien dice que aún no saben cuándo harán la demolición de lo que aún queda.

11. Enrique Rébsamen, esq. La Morena | Narvarte Poniente

El auto destrozado de Laura Ramos, quien murió en el edificio colapsado, permanece estacionado en la calle. Junto al 241, dos inmuebles más esperan en penumbras a ser demolidos; sus inquilinos piden hacer los trabajos "con extremo cuidado". Juan Carlos Villegas, brigadista incansable en el lugar, cuenta que tras rescatar el cuerpo de Laura, cinco días después del sismo, tardaron dos semanas y media en demoler por completo el edificio y en limpiar el terreno, hoy cubierto por tablas de madera.

12. Zapata, esq. Tlalpan | Portales

Hasta antes de las 13:14 horas del 19 de septiembre en el número 56 de Emiliano Zapata, colonia Portales Sur, había un edificio de departamentos. La mitad del inmueble colapsó esa tarde y entre los escombros recuperaron los cuerpos de dos mujeres. Los restos de los 24 hogares construidos en vertical están abandonados, en espera de la demolición total del inmueble habitado apenas hace un año. El edificio contiguo fue desalojado, sus 30 propietarios emprendieron el éxodo en espera de la demolición total del vecino incómodo.

13. Saratoga 714, esq. Emiliano Zapata | Portales

La calle Saratoga, entre avenida Emiliano Zapata y Repúblicas, es zona de desastre. En ambos extremos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina resguardan el lugar las 24 horas; esperan que la siguiente semana inicie la demolición y el retiro de cascajo. Este edificio de cinco plantas, se redujo a tres pisos durante el sismo y de entre los restos de lo que eran 30 departamentos, rescataron con vida a dos personas y recuperaron el cuerpo de Candelaria Tovilla, una mujer que realizaba la limpieza en una de las viviendas. Por las improvisadas aduanas sólo pasan habitantes de viviendas aledañas.





>>COYOACÁN

14. Calzada de las Brujas, esq. Rancho Tamboreo | Nueva Oriental Coapa

Los trabajos de remoción de escombros terminaron en el Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y siete adultos. Las bardas y los salones desplomados fueron cubiertos con tablas y cortinas negras de plástico. En las aceras hay algunas pilas de escombros que han ocasionado quejas de los vecinos. Un oficial que vigila la zona comenta que ya no se ha presentado ningún trabajador a levantar la pila de escombros y se negó a dar más detalles, pues el caso del colegio sigue en juicio.

15. Rancho Los Arcos, entre Vista Hermosa y Calzada del Hueso | Los Girasoles

Cuarenta y ocho horas después del terremoto, ya habían terminado las labores de rescate y limpieza en el predio ubicado cerca de Galerías Coapa. El perímetro está tapiado con delgadas tablas, en las que dejaron un recado: "Pronto volveremos, con la ayuda de todos". A la distancia se ven coronas de flores ya marchitas, veladoras —algunas encendidas— y manchas negras que se descifran al acercarse: "Para Yola, con cariño de Graciela, por siempre en mi corazón. Sobrevivientes en el 68"; "A ti, Lore, por cambiar el rumbo de mi vida. Disculpa si jamás volví a verte, pero siempre sabré lo grande y genial que fuiste".

16. Tlalpan, esq. Fovissste Tlalpan | Educación

Una bandera de México ondea sobre lo que quedó del edificio 1C del Multifamiliar de Tlalpan, cuyos escombros apenas son perceptibles porque enormes tablones cubren la zona del derrumbe. Ahí murieron nueve personas y 18 fueron rescatadas. En los nueve edificios que siguen en pie se ve ropa tendida en los balcones, ventanas abiertas y plantas marchitas. En los pasillos, cerrados con cintas de seguridad, caminan sólo algunos policías. En las canchas de la unidad, en el parque y en la escuela cercana, integrantes de las 500 familias desalojadas viven o hacen guardia en casas de campaña. Hasta el 30 de noviembre les dirán si pueden volver a sus departamentos.





17. Calzada Taxqueña y Avenida de las Torres | Campestre Churubusco

El supermercado colapsado se encuentra, en apariencia, tal como terminó el día del sismo: la marquesina caída, el frente sin daños mayores y la parte posterior totalmente en ruinas; quienes pasan por el lugar aún ven las losas y columnas que cayeron o se quebraron. El predio fue cercado y acercarse es difícil. Dos policías resguardan el lugar, pero no saben si se planea reconstruir el inmueble.

>>CUAUHTÉMOC

18. Laredo, esq. Ámsterdam | Condesa

A un mes del sismo que tiró el edificio de la esquina Laredo y Ámsterdam, en la colonia Condesa, aún no hay un dictamen oficial para iniciar con la demolición y remoción de escombros. El lugar donde murieron cinco personas el 19 de septiembre permanece acordonado y resguardado por un policía que dice que no se atreve a adentrarse más allá de la primera puerta del edificio por el temor de que la estructura pueda colapsar.

19. Chimalpopoca, esq. Simón Bolívar | Tránsito

Una estructura de concreto enorme y pesada yace en la esquina del terreno donde antes había un edificio de fábricas textiles. Es el recordatorio de que al menos 21 personas, la mayoría mujeres, murieron en un edificio que ahora está bajo investigación pues nadie sabe con certeza cuántas personas trabajaban ahí, "ni siquiera se sabe quién es el dueño y nadie va a aparecer, imagínese el dineral que va a tener que pagar y aclarar", dice uno de los vigilantes. En Chimalpopoca y Bolívar, permanecen las muestras de indignación por la situación irregular del edificio: "ni una más sepultada por la corrupción" se lee en las paredes de los edificios vecinos mientras seis obreros trabajan en marcar en el suelo la separación de los terrenos.

20. Álvaro Obregón 286 | Roma Norte

Ya no hay cadenas humanas retirando escombros, sino maquinaria pesada. El enjambre de personas volcadas en proporcionar auxilio desapareció, pero un grupo de voluntarios de la Iglesia de la Cienciología ofrece ayuda a los trabajadores para "descargar las emociones" y "limpiar la energía". "Ya no hay tantos apoyando, pero sí population quitando escombros", dijo Jocely Oliverira, una voluntaria originaria de Brasil. En el lugar se rescataron 28 personas y fueron recuperados 49 cuerpos de entre los escombros.

21. Puebla 282 | Roma Norte

Las cubetas usadas para remover escombro siguen apiladas y la calle bloqueada. Los restos del edificio que fue un laboratorio químico, y en el que murieron 12 personas, fueron removidos hace dos semanas, pero la construcción vecina, a punto de caer, sigue ahí, resistiéndose a desaparecer. Hasta hoy, ni vecinos ni vigilantes saben si el 280 será demolido o permanecerá así a pesar de que podría caer en cualquier momento. "Así vamos a seguir, con la calle cerrada quién sabe hasta cuándo", dice Nacho, vigilante de un estacionamiento cercano.









22. San Luis Potosí, esq. Medellín | Roma Norte

El silencio envuelve la esquina de las calles San Luis Potosí y Medellín, los tablones de madera que cubren el terreno baldío donde antes hubo un edificio de departamentos, están llenos de mensajes y flores. Los trabajos de limpieza terminaron hace dos semanas y hoy un policía de la Ciudad de México es el responsable de resguardar el lugar.





23. Coahuila 10| Roma Norte

El edificio donde vivían cuatro familias se fue hacia atrás. Parte de él cayó sobre un estacionamiento, donde aplastó dos vehículos. El día del sismo, algunas personas que quedaron atrapadas entre los escombros lograron salir por su propia cuenta con leves lesiones. Los escombros ya fueron retirados, pero ahora los edificios de junto tendrán que ser evaluados para determinar si son demolidos parcial o totalmente ante el riesgo de que se derrumben.





24. Sonora 149 | Roma Norte

Si caminas sobre la calle de Sonora te toparás con un escalofriante silencio. Entre Ámsterdam y México, algunas personas se atreven a pasar entre los edificios dañados, burlando el cordón de seguridad, para ver la escena: en el número 149, el piso siete y seis cayeron sobre el quinto. El edificio se comprimió. El balcón de ese piso quedó pegado al del otro, encima de ventanas y marcos rotos. Alrededor del inmueble, que el gobierno capitalino planea demoler, al menos nueve negocios permanecen cerrados.





25. Sabino, esq. Díaz Mirón | Santa María la Ribera

A un par de cuadras de la Alameda de Santa María la Ribera se encontraba esta vivienda de un piso, cuyo predio ahora luce bardeado con paneles de madera y calcomanías del Gobierno de la Ciudad de México, indicando que está "en investigación". Ignacio Pantoja, empleado de la nevería La Michoacana que se encuentra en la contraesquina, dice que se trataba una construcción de casi 100 años de antigüedad que se encontraba deshabitada. La vivienda colapsó el 19 de septiembre y, ese mismo día, camiones de la delegación Cuauhtémoc acudieron a limpiar los escombros.

26. Ámsterdam 25 | Condesa

La parte frontal del edificio con departamentos se derrumbó y María Ortiz Ramírez quedó bajo los escombros; su cuerpo fue rescatado el 22 de septiembre. Al día siguiente, las autoridades comenzaron a quitar los escombros y limpiar el terreno, donde quedaron algunas veladoras. Ámsterdam 25 es vigilado por policías las 24 horas del día. Junto al predio, más edificaciones están abandonadas debido a las afectaciones: grietas, vidrios rotos, hundimientos. Los inquilinos se llevan pertenencias pequeñas, pues, si intentaran sacar muebles grandes, existe el riesgo de derrumbe.





>>GUSTAVO A. MADERO



27. Sierravista, esq. Coquimbo | Lindavista

El 19 de septiembre, cuando el sismo de magnitud 7.1 azotó la Ciudad de México, una de las tres torres del conjunto habitacional se comprimió, en el lugar murieron nueve personas. A un mes del sismo, no se ha avanzado en labores de limpieza, "todo sigue como lo dejó el terremoto", comenta un elemento de Seguridad Pública que resguarda la zona y donde los peatones deben identificarse para poder entrar a la periferia de la zona cero.

28. Avenida 314, esq. Avenida 323 | Nueva Atzacoalco

A la salida de las escuelas, los niños compran papitas, mango con chile, refrescos. El sonido de las risas pareciera indicar que nada pasó el 19 de septiembre en Avenida 314, en la colonia Nueva Atzacoalco. Hoy, el mercado de pulgas que se ponía a lo largo de la calle sólo llega a la mitad para evitar los escombros del edificio que se derrumbó y aún está en ruinas. Sus habitantes sacaron lo que pudieron y se fueron a vivir con familiares. A un mes del sismo, no hay fecha de demolición y esa casa derrumbada es un recordatorio de que en un segundo se puede perder todo.





>>IZTAPALAPA

29. Paseo de las Galias, entre Cartago y Tláhuac | Lomas Estrella

El edificio 47 en Paseo de las Galias, colonia Lomas Estrella, fue demolido. Del inmueble de casi 40 años sólo quedan escombros, unas flores secas y una veladora en recuerdo de las cinco personas que murieron tras el derrumbe. Metros antes hay otros edificios dañados y se prevé que serán demolidos. El señor Luis Riverol, quien sobrevivió al sismo, dice que la delegación aún no les ha dado ningún documento que respalde la demolición de esos inmuebles, tampoco les han dicho a dónde los reubicarán ni si recibirán algún apoyo económico.

30. Avenida Santa Anna, esq. Ejido Santa Cruz Atoyac | Culhuacán

En el edificio, propiedad de Javier Flores, había un taller mecánico en la planta baja y dos departamentos en dos niveles superiores. En el sismo, el inmueble colapsó dejando atrapadas a varias personas, dos de ellas fueron rescatadas, pero otras dos murieron: una señora mayor y la joven enfermera que la cuidaba. De los 11 autos que estaban en el taller, cuatro siguen en el predio y otros dos quedaron sobre la calle. Ahora, el matrimonio Flores vive con unos familiares. La señora Silvia Robles, inquilina del lugar, narra que sólo recibieron ayuda de la delegación para levantar los escombros. Su intención es regresar al predio y reabrir el taller, que es su sustento y patrimonio.

31. Calzada de la Viga, esq. calzada Ermita Iztapalapa | Prado Churubusco

El edificio 1756 en donde se ubican los consultorios de la Torre Médica Churubusco sobre Calzada de la Viga, aún no ha sido demolido como la delegación informó el 22 de septiembre que se haría. Empleados que laboraban en el área de mantenimiento ingresan parcialmente a sacar algunas pertenencias. En el cruce de Atanasio G. Sarabia, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública cuida el lugar. Los cables y el cascajo que cayeron durante el sismo siguen en el mismo lugar. Algunos trabajadores de la torre médica dicen que aún les pagan, aunque no pueden trabajar, y esperan su liquidación.





>>TLALPAN

32. Miramontes, esq Calzada del Hueso | Vergel Coyoacán

El panorama es tan desolador como hace un mes. Un par de cintas amarillas resguardan el perímetro. Adentro, tras los barrotes que perdieron el orden por el derrumbe, no se ha movido ni una piedra. La edificación solía albergar una tienda de colchones en el piso inferior y un gimnasio, en el superior; también había una sucursal del Monte de Piedad. Hace unas semanas un cartel anunciaba saldo blanco; hoy, un par de lonas anuncian las nuevas sedes de los negocios. Los policías en turno vigilan a la distancia. “Protección Civil no ha querido liberar el terreno —aseguran— porque los dueños quieren demoler todo”. Al otro lado de la calle, la vista no mejora: Galerías Coapa está cercada y más solitaria que nunca.





33. Trancas, esq. Acoxpa | Villa Coapa

Lo que antes era la bodega trasera de la tienda Walmart, ubicada en la calle Trancas, esquina avenida Acoxpa, es ahora un espacio vacío y sólo dos policías la resguardan. En la rampa donde los trabajadores descargaban mercancía de los camiones, sólo hay escombros del techo colapsado y un altar con algunas flores de cempasúchil en un bote rodeado de trozos de concreto. Afuera, tras los señalamientos de precaución, la señora de los tacos de canasta vende poco pues desde el sismo, dice, la vendimia disminuyó y aún sus hijos no regresan a clases.

34. Del Puente 222, esq Prolongación Miramontes | Ejidos de Huipulco

El Tec de Monterrey luce vacío. En las entradas, pancartas azules agradecen a la gente su solidaridad y en el acceso principal, en la calle Del Puente, permanece un altar para los cinco estudiantes que murieron cuando un puente se derrumbó. Los edificios, que antes estaban llenos de gente, ahora lucen vacíos, con cuarteaduras, vidrios rotos y gatos hidráulicos apuntalándolos para que no caigan mientras que en camionetas se llevan los escombros del lugar.

>>XOCHIMILCO

35. Insurgentes, esq. Vicente Guerrero | San Gregorio Atlapulco

Hace un mes, la señora Isabel Molina perdió todo. Su casa se vino abajo por completo dejando bajo los escombros todas sus posesiones. Ahora, la familia Molina habita una carpa que le fue donada por un chico de un poblado cercano. Le quedan los colchones y algunas cobijas que les ayudan a pasar las noches que cada vez se hacen más frías. Asegura que las autoridades sólo se han dedicado a hacer censos, pero no sabe qué tipo de ayuda recibirá o si puede seguir viviendo ahí. "No hay quién te dé ese consuelo de tranquilos, el suelo es habitable y los vamos a apoyar […] Ni siquiera ha pasado un DRO. No nos han dicho qué tenemos que hacer", dijo.









36. Lázaro Cárdenas, esq. Avenida México | San Gregorio Atlapulco

Una de las muchas escenas que quedaron grabadas en los habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco fue los escombros que quedaron en la esquina de Avenida México y Lázaro Cárdenas. El edificio, mejor conocido como “El Neto”, resguardaba en su planta baja un mini súper, en el primer piso un estudio de baile, en el segundo un billar y en el tercero un departamento. De aquella construcción no queda nada. El terreno, completamente limpio, está bardeado por plafones de madera marcados con un número telefónico “para tratar asuntos relacionados”.

"Nosotros estamos aquí porque queremos que San Gregorio salga adelante […] necesitamos que se vea que esto vive. Queremos hacer la lucha de que San Gregorio salga”, dijo Emma Pareja, una comerciante que apenas hace unos días puso su puesto de discos grabados frente al lugar y aseguró que no es común ver autoridades por ahí: “los policías sólo se paran ahí, sacan fotos y se van".