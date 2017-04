¿Qué significa para la OTAN y UE el Sí del referendo turco?

Ankara

Desde la crisis de los refugiados hasta el conflicto sirio, Turquía es un importante socio y aliado para la Unión Europea (EU) y la OTAN, pero ¿seguirá siendo así tras el referendo?. A continuación se despejan algunos interrogantes:

La mayoría de turcos se ha pronunciado a favor de que el presidente, Recep Tayyip Erdogan, obtenga más poder. ¿Deberá la UE interrumpir las negociaciones para la entrada del país en el bloque?

No, no de forma automática. Aunque sí es posible que el Parlamento de la UE exija con una resolución la interrupción de las conversaciones. Sin embargo, los gobiernos responsables de los países de la UE no tienen que acatar las exigencias del Parlamento Europeo en materia de política exterior.

¿Realmente es posible la interrupción de las negociaciones de entrada en el bloque?

Si los 28 miembros están de acuerdo, la interrupción sería posible. Sin embargo, la Comisión Europea opina que esto podría contribuir a un acercamiento de Turquía a Rusia y a que el país dejase de esforzarse por alcanzar los estándares europeos del Estado de derecho y los derechos humanos. Por eso actualmente solo hay un criterio que significaría la interrupción definitiva de las conversaciones: que Erdogan reintrodujera la pena de muerte en el país.

Las negociaciones también podrían interrumpirse oficialmente si al menos 16 de los 28 miembros de la UE lo acordaran, siempre y cuando representasen al 65 por ciento de todos los ciudadanos de la unión.

¿Podrían jugar algún papel los acuerdos sobre refugiados en la decisión de la UE?

En cierta medida sí, ya que Turquía sigue siendo uno de los socios más importantes en este aspecto, incluso cuando muchos expertos creen que el cierre de las fronteras en la ruta de los Balcanes ha contribuido a acabar con las grandes oleadas de refugiados en dirección al oeste de Europa. Turquía acoge actualmente a cerca de tres millones de personas de países como Siria o Irak.

Aparte de la interrupción de las negociaciones de entrada en la UE , ¿qué otras consecuencias puede tener el resultado del referendo?

La UE podría dar marcha atrás en el apoyo a Turquía previsto por las negociaciones de entrada en la unión o apostar por más programas que refuercen a la sociedad civil y el desarrollo de la democracia.

¿Es posible que la relación entre la UE y Turquía se vuelvan a normalizar tras el referendo?

Bruselas no cree que esto sea imposible. Los insultos de Erdogan contra algunos países miembro podrían ser considerados como una fea estrategia electoral. Pero solo sería posible mantener una mejor relación si Turquía tratara de forma diferente a los políticos de la oposición y a los periodistas, dado que su comportamiento al respecto en los últimos meses ha sido inaceptable.

¿Hay indicios que apunten a una posible distensión?

Las últimos pronunciamientos han sido contradictorios. Por un lado, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, anunció a finales de la semana pasada que propondría tras el referendo reanudar las negociaciones estancadas sobre la liberalización de las visas.

La UE espera con impaciencia para ver si esto significa que Turquía está preparada para pensar en una reforma de su polémica legislación antiterrorismo, que puede ser utilizada para perseguir a enemigos políticos, según juristas de la Unión. La UE estableció como condición para la exención de visados a ciudadanos turcos, la modificación de la legislación antiterrorista.

Por otro lado, Erdogan dijo que pretendía revisar las relaciones entre su país y la UE tras el referendo. No se sabe si con eso se refería a la celebración de una votación como la británica sobre el "Brexit" en la que los turcos pudieran decidir si continuar con las conversaciones de entrada en la unión.

¿Qué significa el resultado del referendo para la OTAN?

Para la alianza atlántica es de gran importancia que Turquía siga siendo un miembro en el que se pueda confiar. El país entre Europa, Asia y Oriente Próximo cuenta con el segundo mayor Ejército de la organización, los aliados lanzan ataques desde la base de Incirlik sobre el EI y en el sureste del país se encuentra un importante radar de detección de misiles de la OTAN.

Si el "sí" del referendo supone una mayor estabilidad, la OTAN podría beneficiarse, siempre y cuando esto no conduzca a un distanciamiento de los principios del Estado de derecho, algo que preocupa tras los últimos acontecimientos.

Los miembros de la OTAN se preguntan si la democracia al estilo Erdogan puede ser estable a largo plazo.





