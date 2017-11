Presidente de Perú niega todo vínculo con Odebrecht

Lima

El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, rechazó en un mensaje a la nación que haya trabajo como asesor de la constructora brasileña Odebrecht, tal como lo afirmó el ex CEO de la empresa, Marcelo Odebrecht, en un interrogatorio.

"Se afirma que después de haber sido ministro se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta información es falsa", dijo Kuczynski sobre la confesión de Odebrecht, difundida de manera extraoficial en la víspera por medios locales.

Según el testimonio de Odebrecht ante fiscales peruanos en Brasil, donde permanece preso, Kuczynski fue contratado en 2006, después de dejar el cargo de ministro al terminar el gobierno de Alejandro Toledo, con la intención de "curar heridas" ya que durante ese mandato se opuso a negocios con la constructora.

El mandatario reafirmó que nunca recibió aportes de Odebrecht en sus campañas electorales y que está dispuesto a responder ante las autoridades fiscales, judiciales y legislativas sobre el tema.

"Es fundamental luchar todos contra la corrupción. Esta lucha tiene mi compromiso", agregó.

La confesión de Odebrecht, conocida a través del grupo periodístico IDL Reporteros, que hasta ahora no falla en ninguna revelación sobre el asunto, ha complicado la situación de Kuczynski, ya que corre el riesgo de ser destituido por "incapacidad moral" si se prueba que mintió.

La comisión parlamentaria que investiga los nexos del escándalo brasileño "Lava Jato" en el Perú, le pedirá al presidente someterse a un interrogatorio en forma presencial para aclarar el tema. Además, solicitará que se le comparta el testimonio de Odebrecht cuando llegue a la Fiscalía dentro de 11 días.

Por los nexos con Odebrecht hay cuatro importantes figuras políticas del Perú comprometidas ante las autoridades. Toledo elude desde Estados Unidos una captura, el ex presidente Ollanta Humala está en prisión provisional, mientras que el otro ex mandatario Alan García y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, líder de la oposición, son investigados por la Fiscalía.





