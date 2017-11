Juez concede suspensión definitiva a Emilio Lozoya

Ciudad de México

Un juez federal concedió una suspensión definitiva al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien impugnó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales no le ha permitido tener acceso a la carpeta de investigación que integró por el caso Odebrecht.

La medida cautelar otorgada al ex director de la paraestatal confirmó que la subprocuraduría que depende de la Procuraduría General de la República integró la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 por el caso Odebrecht.

Sin embargo, eso no implica que en estos momentos se permita a Lozoya y a su defensa conocer la investigación, sino que solo corroboró que sí existe una indagatoria contra el ex directivo.

Lo anterior quedó registrado en el expediente 909/2017 del juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, el cual resolverá de fondo si otorga el amparo a Lozoya para que conozca la carpeta.

Esta no es la única investigación que la PGR realiza en contra de Emilio Lozoya, ya que hace unos días la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales impugnó la decisión de un juez federal que otorgó una suspensión al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que se le permita acceder a la carpeta de investigación que se integra contra él y varios ex servidores públicos de la paraestatal como probables responsables de los delitos de financiamiento ilícito y peculado electoral, a raíz del caso Odebrecht.

Pese a lo anterior, Lozoya no ha podido tener acceso a la carpeta, porque la Fepade interpuso un recurso de queja, mismo que resolverá un Tribunal Colegiado de Circuito.

En el presente año, en México y Brasil se publicaron investigaciones periodísticas según las cuales tres ejecutivos de Odebrecht dijeron que el ex director de Pemex recibió 10 millones de dólares, en dos pagos, a cambio de ser beneficiados con la adjudicación de contratos relacionados con la refinería de Tula.

En un reportaje del diario brasileño O'Globo, se menciona que, de acuerdo con documentos de la investigación, el ex director de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyll, declaró que los pagos a Lozoya Austin comenzaron en marzo de 2012 y se extendieron hasta 2014.