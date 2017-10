Paul Manafort, el allegado a Trump que conspiró contra EU

Washington

La entrada del exjefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, en las oficinas centrales del FBI podría suponer la caída en desgracia definitiva de un personaje que desde hace décadas se desenvuelve con soltura entre los bastidores del poder, ya fuera en Washington o en Moscú.



Y es precisamente esa soltura con la que se movía tanto por la capital de su país, Estados Unidos, como por la de una Rusia que hoy en día vuelve a parecer esa lejana antagonista de los tiempos de la Guerra Fría, la que podría llevar a la cárcel a este republicano de 68 años que lleva merodeando en torno a Gobiernos desde los años 70.

En julio del año pasado, esas sombras por las que se movía Manafort fueron las primeras en verse bajo los focos de la pesquisa abierta por el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, que intentaba arrojar luz sobre la posible injerencia del Kremlin en la campaña presidencial del año pasado.



Alrededor de un año más tarde, con un Trump ya presidente y un Comey que desde hace meses no forma parte del FBI tras ser destituido por el mandatario, ha sido el fiscal especial Robert Mueller quien ha puesto en negro sobre blanco la turbia relación entre Manafort y Rusia.



El exasesor de Trump deberá hacer frente a las acusaciones de conspirar para lavar dinero, realizar declaraciones falsas y engañosas, ocultar información financiera sobre sus cuentas en el extranjero y, sobre todo, conspirar contra los Estados Unidos.



Manafort tomó las riendas de la campaña del ahora presidente, Donald Trump, apenas dos meses después de que el magnate ganara las elecciones primarias de su partido en el estado de Indiana y se convirtiera en el virtual candidato republicano a la Presidencia.



En un gesto que parece evidenciar su interés por mantenerse siempre cerca de las esferas de poder, Manafort, que se graduó en Ciencias Empresariales por la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown en 1974, llegó a ofrecerle a Trump el dirigir su campaña sin necesidad de remuneración alguna.



El ofrecimiento llama especialmente la atención teniendo en cuenta la gran experiencia como asesor político de Manafort, cuya relación profesional con el Partido Republicano se remonta a 1976, cuando ejerció de asesor del entonces presidente Gerald Ford (1974-1977) en su fallida campaña de reelección.



El paso de este abogado oriundo de Connecticut por el equipo de campaña del actual inquilino de la Casa Blanca, sin embargo, duró apenas unos meses, puesto que tuvo que hacerse a un lado al saberse que estaba siendo investigado en Ucrania por recibir pagos de un partido prorruso.



Fue el diario The New York Times el que le puso contra las cuerdas, apenas un par de meses antes de los comicios, al asegurar que Manafort estaba en una lista de pagos en sobres mantenida por el Partido de las Regiones del ex presidente ucraniano Víctor Yanukóvich, aliado del Kremlin.



En ella aparecían supuestos pagos en efectivo al asesor entre 2007 y 2012 por un valor de 12.7 millones de dólares, que elevaban los temores sobre los intentos de que el gobierno del presidente ruso, Vládimir Putin, pudiera estar interfiriendo de algún modo en las elecciones presidenciales.



El nombre de Manafort volvió a convertirse en una china en el zapato del presidente cuando el hijo mayor de éste, Donald Trump Jr., confesó haber mantenido en junio de 2016 una reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya a la que el asesor había asistido en calidad de director de campaña.

Según confesó el propio vástago del presidente, el objetivo de dicha reunión era obtener información comprometedora para dañar a la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.



Una vez más, el nombre de Manafort volvía a aparecer en el centro de las sospechosas conexiones entre Moscú y la campaña del presidente Trump.



"Nunca he tenido ninguna conexión con el presidente Vladimir Putin ni con el Gobierno ruso antes, durante o después de la campaña", dijo entonces un Manafort que comenzaba a verse en el centro de demasiadas sospechas.



Tras décadas moviéndose entre las sombras de los bastidores del poder, Manafort decidió hoy entregarse a las autoridadesy enfrentarse a cara descubierta a las acusaciones que le sitúan en el centro de una investigación que podría hacer temblar los mismísimos cimientos de la Casa Blanca.

