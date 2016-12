ONU exige a Israel detener asentamientos en Palestina

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución, con la abstención de Estados Unidos, que demanda que Israel deje de construir asentamientos en territorios palestinos ocupados, un cambio de la postura tradicional de Washington de proteger al estado hebreo de cualquier medida del organismo.

La resolución fue presentada al consejo de 15 miembros por Nueva Zelanda, Malasia, Venezuela y Senegal, un día después de que Egipto la retiró bajo la presión de Israel y del presidente electo estadunidense, Donald Trump.

TE RECOMENDAMOS: Trump arremete contra ONU por conflicto palestino-israelí

El gobierno de Benjamín Netanyahu y el próximo mandatario de Estados Unidos habían hecho llamados a que el gobierno de Barack Obama vetara la medida.

La resolución, adoptada por 14 votos a favor y con un aplauso, fue la primera del Consejo de Seguridad sobre Israel y Palestina casi en ocho años.

Al respecto, el gobierno de Palestina aseguró que esto representa un gran golpe para Israel.

"Se trata de una condena internacional unánime de la colonización y un claro apoyo a una solución de dos estados", declaró Nabil Abu Rudeina, portavoz de la presidencia palestina.

Tras la votación, Donald Trump dijo que la relación con la ONU será distinta a partir de que él tome posesión.

"En cuanto a Naciones Unidas, las cosas serán diferentes a partir del 20 de enero", escribió en su cuenta de Twitter.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.