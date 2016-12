Trump arremete contra ONU por conflicto palestino-israelí

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que su país vete en la ONU un proyecto de resolución impulsado por Egipto que exige la detención de los asentamientos israelíes.

"La resolución que se está examinando en el Consejo de Seguridad de la ONU debe ser vetada", dijo el republicano, citado en un comunicado. La votación está prevista para las 20:00 horas locales de hoy en Nueva York.

The resolution being considered at the United Nations Security Council regarding Israel should be vetoed....cont: https://t.co/s8rXKKZNF1