Me gustaría conocer México, dice Malala a Peña

La joven activista y Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, aseguró que le gustaría conocer México y agradeció al presidente Enrique Peña Nieto su bienvenida a la red social.

Un par de días después de que el Presidente enviara un mensaje vía Twitter a Malala, la joven respondió que espera conocer el país y su gente algún día.



"Mis más sinceras gracias, Presidente @EPN! Espero poder visitar México y conocer a su increíble gente algún día", dijo.

Mis más sinceras gracias, Presidente @EPN! I look forward to visiting Mexico and meeting your incredible people someday.