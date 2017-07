Malala Yousafzai abre su cuenta de Twitter

La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014, Malala Yousafzai, abrió su cuenta oficial de Twitter esta mañana.

Alrededor de la 9:00 hora local, la joven activista de 19 años, publicó su primer tuit que recibió más de tres mil 'retuits' y mil comentarios.

TE RECOMENDAMOS: Malala pide a Trump no dar la espalda a los más indefensos

En una segunda publicación, Malala escribió que hoy es su último día de escuela y el primero como usuario de Twitter.

Today is my last day of school and my first day on @Twitter [THREAD]