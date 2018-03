Trudeau anuncia que Canadá sí reforzará control de armas

Tras la protestas en varias ciudades de Estados Unidos y del mundo para exigir un mayor control de armas en ese país, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que propondrá una ley para endurecer el acceso a éstas.

En su cuenta de Twitter, el primer ministro canadiense dijo que escuchó las voces de los manifestantes que piden un fin a la violencia producida por las armas, por lo que la próxima semana presentará una ley “de sentido común” para el control de armas.

“A aquellos que marcharon aquí en Canadá para poner un fin a la violencia relacionada con las armas, los escuché y esta semana presentaré un plan de sentido común para el control de armas y mantener a nuestras comunidades seguras”, escribió.

To those who marched here in Canada for an end to gun violence, we hear you - and this week we introduced a plan for common sense gun control that will keep our communities safer. ICYMI: https://t.co/SMbdpnLIbj