Famosos marchan por un mayor control de armas

Millones de personas salieron a las calles para exigir un mayor control de armas en Estados Unidos. El movimiento no pasó desapercibido y también algunas personalidades como Ariana Grande, Miley Cyrus, Paul McCartney, entre otros, se unieron al movimiento.

Bajo el lema #MarchForOurLives, millones de personas, en su mayoría jóvenes, exigen al gobierno regular las armas luego de los diversos tiroteos que se han suscitado en los últimos meses en varias escuelas de Estados Unidos.

Miley Cyrus es una de las cantantes que salió a las calles a protestar por estos hechos violentos.

Fotografías y mensajes se ven en sus redes sociales para apoyar dicho movimiento que se lleva a cabo en al menos unas 800 localidades de EU.

Surrounded by heroines! Lucky to be here at this moment in history with the ones I love! #MarchForOurLivespic.twitter.com/xVF4sDVofh