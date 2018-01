Sessions es interrogado por caso de injerencia rusa

Washington

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, fue interrogado la semana pasada durante varias horas por investigadores que examinan la posible colusión entre funcionarios rusos y la campaña electoral del presidente Donald Trump, dijo el martes el Departamento de Justicia estadunidense.

Sessions, quien al igual que el mandatario minimizó reiteradas veces la idea de que hubo intromisión rusa a favor de Trump en la elección, fue el primer miembro conocido del gabinete en ser interrogado por el equipo del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la eventual connivencia.

El Departamento de Justicia declinó dar detalles del interrogatorio a Sessions, uno de los principales asesores de campaña de Trump cuyos contactos con los rusos llamaron la atención.

Sessions se reunió con el ex embajador ruso Serguei Kisliak en tres ocasiones durante la campaña. También estuvo a cargo del equipo de asesores de política exterior de la campaña, incluido George Papadopoulos, quien mantuvo varios contactos con Rusia e intentó cuadrar una reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Papadopoulos ya se declaró culpable de hacer declaraciones falsas al FBI sobre esos contactos.

En una comparecencia ante el Senado, Sessions lo negó bajo juramento, incurriendo en falso testimonio. Ante las sospechas de parcialidad, fue apartado desde entonces de las investigaciones del FBI sobre la presunta injerencia rusa, lo que disgustó a Trump. Y es que como jefe de la Justicia estadunidense, tenía el control sobre el FBI.

Mueller también puede estar interesado en Sessions por lo que éste pueda saber sobre cualquier intento de Trump de obstruir la investigación sobre la intromisión de Rusia.

Sessions, quien se recusó de las investigaciones vinculadas con las elecciones de 2016, jugó un papel clave en el despido, el 9 de mayo pasado, del director del FBI James Comey, cuyo interés en averiguar la posible interferencia de Rusia molestó a Trump.

El sitio web de noticias políticas de Washington, Axios, informó que Sessions, a instancias de Trump, ha presionado recientemente al sucesor de Comey, Christopher Wray, para despedir al subdirector del FBI, Andrew McCabe, un aliado de Comey.

Axios dijo que Wray amenazó con renunciar si McCabe era despedido.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca, Trump reaccionó al interrogatorio de su fiscal general diciendo: "No estoy para nada preocupado".

Además, el diario The New York Times, que cita dos fuentes informadas sobre el asunto, reveló que Mueller interrogó el año pasado al ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, quien lideraba la investigación sobre la supuesta injerencia rusa cuando fue despedido por Trump.

Según el diario neoyorquino, el interrogatorio a Comey se centró en los memorandos que él mismo escribió mientras dirigía el FBI para documentar los supuestos esfuerzos de Trump por obstruir la investigación sobre los supuestos lazos entre su campaña y el Kremlin para influir en las elecciones de 2016.

Las revelaciones sobre los interrogatorios han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que Mueller interrogue a Trump.

Con información de DPA y EFE

JOS