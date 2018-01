Critican a Ivanka Trump por tuit en apoyo a Oprah

Washington

El aplaudido discurso de Oprah Winfrey en los Globos de Oro, por el que muchos internautas piden ya una candidatura de la periodista y productora a la Casa Blanca, no ha pasado desapercibido para Ivanka Trump. Aunque las reacciones a su comentario seguramente no fueran las que esperaba.

La hija del presidente estadunidense escribió en Twitter que vio el "empoderador e inspirador" discurso pronunciado por Winfrey en la noche del domingo tras recibir el premio Cecil B. DeMille a su trayectoria. "Unámonos todos, hombres & mujeres, & digamos #TIMESUP!", dijo en referencia al lema lanzado contra la cultura de abusos en Hollywood.

En su emotivo discurso, Winfrey recordó a la recientemente fallecida Recy Taylor, una mujer negra que denunció una violación múltiple por la que ninguno de sus agresores blancos fue condenado. "Quiero que todas las chicas que nos estén viendo aquí y ahora sepan que hay un nuevo día en el horizonte...", declaró.

"Y que cuando ese nuevo día finalmente amanezca, será porque un montón de mujeres magníficas, muchas de las cuales están aquí hoy, y algunos hombres fenomenales, se aseguraron de liderarnos hacia un tiempo en el que nadie volverá a tener que decir jamás 'yo también'".

El tuit de Ivanka Trump desencadenó una oleada de comentarios en los que muchos usuarios de la red social le recordaron la conducta de su padre. "¡Fantástico! Puede hacer una cuantiosa donación al fondo de defensa jurídica de Time's Up para apoyar a quienes acusan a su padre", le instó la actriz Alyssa Milano, iniciadora de la campaña #MeToo (yo también).

"Ivanka, (Winfrey) se refería a su padre. No olvide que tiene unas 17 acusaciones de acoso sexual en su contra", le recordaba un usuario de la red social. "¿Time's up (el tiempo se ha acabado) para quién? ¿Para el depredador de su padre?", comentaba otro tuitero.

Y muy crítica fue también la bloguera conservadora Jennifer Rubin: "Esta es la declaración más hipócrita y sin sentido de su lamentable paso por la Casa Blanca. Su padre tiene un reguero de víctimas y apoyó a Roy Moore, Ivanka. USTED es en realidad parte del problema, Ivanka".

