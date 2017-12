Irán rechaza intervención de EU tras tuit de Trump

El ministerio iraní de Asuntos Exteriores criticó hoy la intervención de Estados Unidos en sus temas internos, en reacción al apoyo del presidente estadunidense, Donald Trump, a las recientes manifestaciones de protesta en diferentes ciudades de Irán.

Trump publicó hoy un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que pedía al gobierno de Irán respetar el derecho de su pueblo "a expresarse" y advirtió de que "el mundo está viendo", al tiempo que volvió a acusar a las autoridades iraníes de corrupción y de financiar el terrorismo en el extranjero.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests