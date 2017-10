Europa respalda acuerdo con Irán tras anuncio de Trump

Jerusalén

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, afirmó hoy que el acuerdo nuclear con Irán "está funcionando y mantiene sus promesas" y que el presidente estadunidense Donald Trump "no tiene" el poder para ponerle fin.

"No podemos permitirnos como comunidad internacional, y en particular Europa, desmantelar un acuerdo que funciona y mantiene sus promesas" afirmó Mogherini pocos minutos después de que Trump anunciara que no certificaba el acuerdo.

Según Mogherini, Trump no puede poner término a este acuerdo "en cualquier momento", como afirmó.

"El presidente de Estados Unido tiene muchos poderes, pero no éste", insistió, recordando que la posición del país sobre este tema está ahora en manos del Congreso.

"Este acuerdo no es un acuerdo bilateral, ni es un tratado internacional", explicó.

"Que yo sepa, ningún país en el mundo puede poner fin solo a una resolución adoptada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y adoptada por unanimidad", abundó la jefa de la diplomacia europea.

Por su parte, los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania declararon que siguen "comprometidos" con el acuerdo nuclear con Irán.

La primera ministra británica Theresa May, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel explicaron que "siguen comprometidos con la aplicación por todas las partes" del acuerdo, indicó el comunicado conjunto.

"Tomamos nota de la decisión del presidente de no certificar, ante el Congreso, el respeto por parte de Irán" del acuerdo y "estamos preocupados por las implicaciones que podrían derivarse" añadieron.

"Alentamos al gobierno y al Congreso estadunidense a tomar en cuenta las implicaciones que su decisión tendría para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados", advirtió el texto.

En un tono más fuerte, el ministerio de Relaciones Exteriores ruso criticó la nueva estrategia con Irán anunciada por Donald Trump, considerándola "de retórica agresiva y amenazadora", e indicó que el acuerdo con Irán permanece intacto.

El ministerio estimó en un comunicado que la decisión de Trump de no certificar el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán alcanzado en 2015 "no tendrá un impacto directo en su implementación", y consideró en cambio que se trataba de "un elemento de política interna" estadunidense.

El acuerdo con Irán "ya ha contribuido a fortalecer la paz y la seguridad internacionales" indicó el texto. "Irán se adhiere estrictamente a sus responsabilidades", añadió.

Israel y Arabia Saudita apoyan a Trump

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu saludó la "valiente decisión" del presidente estadunidense.

"Felicito al presidente Trump por su valiente decisión de enfrentarse al régimen terrorista iraní", afirmó Netanyahu en un video difundido en inglés poco después del discurso de Trump.

Por su parte, Arabia Saudita también apoyó la "estrategia firme" del presidente Donald Trump.

"Arabia Saudí apoya y saluda la estrategia firme proclamada por el presidente Trump respecto a Irán y su política agresiva", afirmó el gobierno en un comunicado.

El reino saudí reiteró su "compromiso para trabajar junto a sus socios en Estados Unidos y todo el mundo para enfrentarse a los peligros de la política iraní sobre la paz y la seguridad mundiales".

Irán "se ha aprovechado económicamente del levantamiento de las sanciones" tras el acuerdo con las grandes potencias mundiales para "desestabilizar la región y reforzar su programa balístico".

AER