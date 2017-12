Gobierno de Irán bloquea Instagram y Telegram

Teherán

Las autoridades de Irán bloquearon Instagram y la aplicación de mensajes Telegram, informó hoy la televisión estatal. La aplicación de mensajes ha estado siendo utilizada por los activistas en medio de protestas por los problemas económicos que azotan a Irán.

Las autoridades informaron que dos personas que participaban en las manifestaciones murieron durante una marcha por la noche, las primeras muertes atribuidas a las protestas en curso.

La página web de la televisión citó a una fuente anónima, que dijo que la decisión de bloquear ambos servicios estaba "en línea con el mantenimiento de la paz y la seguridad de los ciudadanos".

"Con una decisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, las actividades de Telegrama e Instagram están temporalmente limitadas", dijo la fuente citada por la televisión estatal.

Momentos antes, el director ejecutivo de Telegram confirmó que la aplicación había sido bloqueada para la mayoría de los iraníes. Facebook, propietario de Instagram, no respondió inmediatamente a una solicitud de declaraciones.

Las manifestaciones, que comenzaron el jueves por el alza de precios y otras aflicciones económicas, parecen ser las más grandes que han afectado a la República Islámica desde las protestas que siguieron a las controvertidas elecciones presidenciales de 2009. Las protestas fueron avivadas en parte por mensajes enviados por Telegram.

En Doroud, una ciudad a cerca de 325 kilómetros (200 millas) al suroeste de Teherán, los manifestantes se congregaron para una marcha no autorizada que se extendió hasta el sábado por la noche, informó Habibollah Khojastepour, asistente para seguridad del gobernador de la provincia de Lorestan. Los dos manifestantes murieron en enfrentamientos en el mitin, agregó.

"La reunión iba a terminar pacíficamente, pero debido a la presencia (de agitadores), desafortunadamente, ocurrió esto", agregó Khojastepour.

El funcionario no reveló las causas de muerte de los dos manifestantes, pero dijo que "las policía y las fuerzas de seguridad no realizaron disparos contra la gente".

Los videos que circulaban por las redes sociales el sábado por la noche parecían mostrar a manifestantes tirados en Doroud mientras se escuchaban disparos al fondo. The Associated Press no ha podido de momento verificar la autenticidad de las imágenes.

Miles de personas han tomado las calles de varias ciudades en todo Irán, que iniciaron el jueves en Mashhad, la segunda ciudad más grande del país y un sitio sagrado para los peregrinos chiíes.

A las protestas en la capital iraní se sumó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Twitter. Eso aparentemente forzó a la televisión estatal a romper el silencio el sábado, reconociendo que no había reportado sobre las protestas antigubernamentales por órdenes de los funcionarios de seguridad.

Al menos 50 manifestantes han sido arrestados desde el jueves, informaron las autoridades el sábado. La televisión estatal afirmó que algunos manifestantes corearon el nombre del sha, respaldado por Estados Unidos, que huyó al exilio justo antes de la Revolución Islamica de Irán de 1979 y que murió posteriormente.

El domingo, la agencia semioficial de noticias ILNA reportó que las autoridades habían arrestado a cerca de 80 manifestantes en la ciudad de Arak, a unos 280 kilómetros (173 millas) al sur de Teherán.

La economía iraní ha mejorado desde que el acuerdo internacional alcanzado en 2015 retiró sanciones que pesaban sobre el país. Teherán ahora vende su crudo en el mercado global y ha firmado acuerdos para la compra de aeronaves de Occidente por decenas de miles de millones de dólares.

Sin embargo, los efectos positivos aún no llegan al pueblo iraní.

El desempleo sigue siendo alto y la inflación oficial aumentó al 10 por ciento anual de nuevo. Un reciente aumento del 40% en los precios del huevo y las aves de corral, que un portavoz del gobierno ha culpado a una matanza selectiva por temor a la gripe aviar, parece haber sido la chispa de las protestas económicas.

