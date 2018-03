Se inmola el sospechoso de explosiones en Texas

El presunto autor de las cinco explosiones en Texas, en las que fallecieron dos personas, murió al hacer estallar un artefacto durante una operación policial, confirmaron las autoridades.

"Él es responsable de todos los incidentes en Austin. Ésta es la culminación de tres largas semanas en nuestra comunidad", dijo el jefe de la policía de Austin, Brian Manley, en una conferencia de prensa.



TE RECOMENDAMOS: ¿Qué se sabe de los paquetes explosivos en Texas?

Las autoridades habían identificado al sospechoso en las últimas 24 o 36 horas y lo localizaron en un hotel de la carretera Interestatal 35 en Round Rock, un suburbio de la capital de Texas, dijo Manley.

La policía esperaba la llegada de vehículos balísticos cuando el coche del sospechoso comenzó a alejarse, agregó. Según el relato del funcionario, siguieron al auto, que se paró en una zanja a un lado de la calzada.

Cuando efectivos de un escuadrón táctico SWAT se acercaron a él, el sospechoso detonó un explosivo dentro del auto, dijo Manley. El estallido derribó a un agente, mientras que otro disparó su arma, añadió.

TE RECOMENDAMOS: Quinto paquete explota en Texas y deja un herido



Aparentemente, el sospechoso activó el explosivo al darse cuenta de que las autoridades lo tenían acorralado.

Según los datos revelados hasta el momento, se trataba de un joven blanco de 24 años, cuya identidad y motivos para llevar a cabo las explosiones aún se desconocen.

Las autoridades señalaron que aún es demasiado pronto para determinar si el hombre actuó solo.



"El sospechoso de las bombas de Austin está muerto. ¡Un gran trabajo por parte de las autoridades y todos los interesados!", escribió en su cuenta de Twitter el presidente de EU, Donald Trump, tras conocerse la muerte del presunto autor de los ataques.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned!