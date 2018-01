Nuevo incendio en Nueva York deja al menos 16 heridos

Al menos 16 personas resultaron heridas en un incendio en un edificio en el Bronx, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York.

El fuego en un inmueble de cuatro plantas ubicado en el 1547 de la avenida Commonwealth, cerca del zoológico en Van Nest, inició alrededor de las 05:30 de la mañana.

Más de 200 bomberos luchan contra las llamas.

#FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/NtlJhNpHXw