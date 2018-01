Fracasa Trump en su intento de parar libro

Washington

Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trataron sin éxito de detener la publicación de un libro sobre su mandato, Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump) del periodista Michael Wolff, y amenazaron a su ex asesor, Steve Bannon, con acciones legales si no deja de criticar al mandatario, en medio de un duro enfrentamiento entre los dos ex aliados.

Un día después de que Trump anunciara su ruptura con Bannon por haber criticado a su hijo en el libro de Wolff, el ex estratega jefe de la Casa Blanca intentó contener la furia del mandatario al asegurar que “nunca nada se interpondrá” entre él y el presidente.

Mientras, la administración Trump anunció dos polémicas medidas: un plan para habilitar la explotación de petróleo en prácticamente todas las aguas costeras de EU y otra sobre la legalización de la mariguana.

Funcionarios del Departamento de Interior dijeron que propusieron licitar 47 zonas de petróleo y gas, lo que significa un aumento dramático respecto de las realizadas bajo el ex presidente Barack Obama.

Además, el gobierno de Trump tumbó una norma aprobada por Obama que impedía la interferencia federal en las decisiones de los estados respecto de la relajación de las leyes contra el cannabis. El fiscal general, Jeff Sessions, emitió un memorando en el que encomienda a los fiscales del país hacer cumplir la ley federal y seguir los principios establecidos para perseguir las actividades relacionadas con la mariguana.

Sobre el tema de Bannon, éste dijo: “Estamos tan a favor de la agenda [del presidente] como siempre”, tras volver a trabajar para la publicación ultraconservadora Breitbart News, en una charla con una emisora de radio, horas después de afirmar, en otro programa, que consideraba a Trump “un gran hombre”.

Bannon, considerado el principal enlace de Trump con el movimiento populista que le impulsó al poder, perdió el miércoles el favor del magnate luego de que salieran a luz unas declaraciones en las que calificaba de “traición” la reunión con rusos que mantuvo en 2016 el hijo del mandatario, Donald Jr.

Trump valoró los elogios de Bannon —a quien la víspera tildó de “loco”— y dijo que “obviamente” su ex asesor había “cambiado de actitud bastante rápido”, porque lo había calificado de “gran hombre”. Pero Trump no dio señales de estar dispuesto a reconciliarse, y aseguró que ha cortado el contacto: “No hablo con él”, dijo a los periodistas desde el Despacho Oval.

El abogado de Trump, Charles Harder, envió la noche del miércoles a Bannon una orden de “cese y desista” para que el ex asesor deje de hacer declaraciones que violen el acuerdo de confidencialidad que firmó al convertirse en jefe de campaña a mediados de 2016, y le advirtieron de una posible acción legal “inminente” en su contra.

Harder también pidió al autor del libro y a su editorial que “desistan de cualquier publicación, revelación o diseminación” de la obra, por considerar que contiene múltiples declaraciones difamatorias sobre el presidente y su familia. “Estamos investigando numerosos comentarios falsos y sin base que ha hecho usted sobre el señor Trump”, informó el abogado del presidente al autor de la obra.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, la editorial responsable del libro, Henry Holt & Company, anunció que permitirá que varios mayoristas comiencen a venderlo este viernes, en lugar del próximo 9 de enero, la fecha que estaba prevista, debido a la “demanda sin precedentes” que ha suscitado la obra.