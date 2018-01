Trump: ‘Fuego y furia’ en una Casa Blanca con ‘lágrimas y fantasmas’

El polémico libro de Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump) que aparecerá hoy, es, según el adelanto del New York Magazine, una compilación heterogénea de anécdotas recolectadas durante casi doscientas entrevistas con el entorno del 45 presidente de EU y ofrece un retrato de una Casa Blanca marcada por rivalidades, obsesiones, fantasmas y angustias.

El lanzamiento del libro, previsto para el 9 de enero, fue adelantado cuatro días por una “demanda sin precedentes”, según la casa editora Henry Holt & Company, que decidió ponerlo a la venta desde las 9:00 horas de este viernes en la costa este del país. Esto pese a los intentos de los abogados de la Casa Blanca para impedirlo, tras la escandalosa ruptura protagonizada públicamente el miércoles por el presidente Trump con su ex asesor Steve Banon, a quien tildó de “loco” por sus declaraciones al no menos polémico periodista Michael Wolff, de 64 años, quien ha hecho de las contradicciones del magnate o “su falta de compromiso con la verdad” el hilo conductor del libro, aunque aclara que solo decidió publicar “la versión de los hechos que yo he considerado verdadera”.

Durante 18 meses pasó rondando Wolff al entorno del magnate republicano desde la campaña electoral, incluso al propio Trump, a quien entrevistó en junio de 2016 tras su triunfo, y logró su permiso para acceder a la Casa Blanca, convirtiéndose según el propio Wolff en una “mosca en la pared”. Pero ayer la vocera de Trump, Sarah Sanders, redujo a apenas “cinco a siete minutos de conversación” la plática con Trump antes de su investidura y dijo que el libro estaba “repleto de falsedades”.

En el volumen, Bannon —ex editor del sitio ultraconservador Breitbart News, considerado la eminencia gris de la campaña del magnate republicano, y consejero presidencial hasta el 18 de agosto 2017, cuando fue despedido—, arremete contra el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., de 40 años, a quien acusa de “traición” en relación con la trama rusa y anticipa que el fiscal especial para el caso, Robert Mueller, “va a quebrar a Don Junior como un huevo”. Desde ya, los abogados de Trump advirtieron a Bannon de su intención de demandarlo bajo la acusación de violar el acuerdo de confidencialidad y de haber difamado al presidente.

Wolff también habla de la noche del 8 de noviembre de 2016, cuando Trump “entró en la historia” de EU, y destaca por ejemplo las palabas de su hijo mayor al describir ante un familiar el rostro de su padre como el de “quien ha visto un fantasma”, ya que Trump mismo creía que iba a perder ante Hillary Clinton. Luego las lágrimas de su esposa Melania, “que no eran de alegría” y un candidato “que pasó de confundido a horrorizado en apenas una hora”. “Y después vino finalmente la última transformación —añade Wolff—: de pronto, Donald Trump se convirtió en un hombre que creyó que lo merecía, y que era completamente capaz de ser el presidente de Estados Unidos”.