Fiscal Ortega llama a luchar por la democracia venezolana

Caracas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, llamó a los venezolanos y en particular al Parlamento -de mayoría opositora- a luchar por el restablecimiento de la democracia en el país.

"Ahora más que nunca tenemos que unirnos, sumar esfuerzos para restituir el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos, la calidad de vida y la paz que merecemos", dijo Ortega en un video grabado en su despacho y que difundió en Twitter.

Poco antes, había hecho la misma solicitud en un inédito discurso pronunciado ante el Legislativo: "Luchemos por la democracia. No importa que piensen distinto a nosotros", pidió a los diputados.

"Rendirse no es una opción, no perdamos la esperanza, esa es la principal intención de aquellos que quieren adueñarse del país y gobernar sobre las ruinas", subrayó en la grabación la fiscal, quien dijo que su "lucha no tiene colores políticos".

Ortega, de extensa militancia chavista, se convirtió en los últimos tres meses en la más acérrima crítica del presidente Nicolás Maduro y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que acusa de romper el orden constitucional mediante sentencias que redujeron los poderes del Legislativo.

"Lo que está en juego es la libertad y el futuro. Definitivamente no podemos perder a Venezuela. Por mi parte, les aseguro que no descansaré hasta que Venezuela recobre el camino de las libertades", agregó la fiscal en su mensaje al país.

En su breve intervención desde la tribuna del hemiciclo, Ortega subrayó que "la oscuridad no dura para siempre" y "de nosotros depende que la cordura y la unión sean las que se impongan" frente a la "anarquía".

La fiscal, que solo había acudido al Congreso para presentar su informe de gestión en 2016, ingresó entre aplausos de opositores y ante la presencia de su esposo, Germán Ferrer, único parlamentario chavista que estuvo presente en la sesión.

En el debate, el bloque opositor ratificó la designación del vicefiscal Rafael González por parte de Ortega, una decisión que había sido invalidada por el TSJ. La corte, acusada de servir al gobierno, considera nulas todas las decisiones del Legislativo alegando que está en desacato.

"El pueblo de Venezuela los eligió a ustedes (...) Creo que esta Asamblea está legitimada", sostuvo Ortega.

La corte citó a la funcionaria a comparecer este martes ante una solicitud del chavismo, que ha pedido que sea enjuiciada y destituida por supuestamente mentir al sostener que no avaló la designación de los magistrados del TSJ en diciembre de 2015 por parte de la anterior mayoría chavista en el Parlamento.

La fiscal llamó a "hacer grandes esfuerzos por que se retomen las vías institucionales y electorales", y consideró que "tiene que ser lo más pronto posible para acabar la violencia y evitar más muertos". En tres meses de protestas opositoras en Venezuela se registraron 89 fallecidos.

La oposición exige elecciones generales para anticipar la salida de Maduro del poder y rechazan su convocatoria a una Asamblea Constituyente.





jamj