AMLO pide ‘mandar por un tubo’ a quien lo compare con Maduro

Ciudad de México

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus seguidores ‘mandar por un tubo’ a quienes dicen que los simpatizantes de Morena son mesiánicos, populistas y autoritarios y que él se parece al presidente venezolano, Nicolás Maduro o al estadunidense, Donald Trump.

"Lo que piensa Morena es que deben de haber derechos para todos y no tanta pobreza, ni injusticia, sino igualdad en el país. No conocí a Hugo Chávez, no conozco a Maduro, no conozco Venezuela, yo soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco", dijo en Mérida, durante la firma del Acuerdo Político de Unidad.

El dirigente político aseguró que de llegar a la presidencia, Morena respetará la libertad religiosa y a los empresarios: “Morena es respetuoso de las libertades individuales y sociales, que vamos a establecer, contrario de lo que se piensa, un verdadero Estado de Derecho, porque ahora no existe, lo que hay es un Estado de cohecho, se van a respetar las leyes y la Constitución".

López Obrador aseguró que la conformación de un Frente Amplio Democrático es un intento para igualar a políticos y partidos “para que la gente se desanime” porque dijo, no tiene razón de ser.

"Pero es tanta la ambición de los líderes que no les importan sus programas, sus ideologías, les importan el poder por el poder, luchan por el hueso, no por los cambios".

El dos veces candidato a la Presidencia aseguró que PAN y PRD compran votos y entregan despensas, mientras que los candidatos independientes han fracasado porque “se demostró que son independientes del pueblo, pero no de la mafia del poder”.

López Obrador dijo que el PRD olvidó el ‘fraude de 2006” y también que fue aliado clave del presidente Enrique Peña Nieto para sacar avante el ‘Pacto por México’.

Indicó que más que las elecciones, en el 2018, los mexicanos decidirán si quieren que continúe el actual régimen corrupto, de injusticias y privilegios para algunos, "o si entre todos, de manera pacífica, sin violencia, se logra una transformación para el país".

Respecto al presunto caso de espionaje telefónico en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, López Obrador recomendó apagar el celular o ponerlo sobre el microondas para aislarlo.

"No quiero que haya paranoia, pero están utilizando los celulares con micrófonos", dijo.









OVM