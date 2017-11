Senador de EU se disculpa por manosear y besar a locutora

El senador estadunidense del Partido Demócrata Al Franken se disculpó con la locutora quien lo acusó de manosearla y besarla sin su consentimiento en 2006.

Franken, que llegó al Senado en 2009, pidió disculpas en un comunicado a la comentarista deportiva y ex modelo Leeann Tweeden, quien afirmó que el incidente ocurrió cuando ambos realizaban una gira para entretener a los soldados estadunidenses en Afganistán.

I’ve decided it’s time to tell my story. #MeToohttps://t.co/TqTgfvzkZg