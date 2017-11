Actriz demanda a Harvey Weinstein por violación

California

Una actriz demandó a Harvey Weinstein y a la productora que cofundó, The Weinstein Company, en una corte estatal de California y acusó al productor cinematográfico de violarla en la primavera boreal del 2016.

La actriz representada por la abogada Gloria Allred e identificada en los documentos como Jane Doe dijo en la demanda ante un tribunal de Los Ángeles que Weinstein la invitó a un hotel para discutir un papel para la serie Marco Polo, pero en cambio la tiró a la cama, le quitó los pantalones y la violó.

Como Weinstein Co sabía del inadecuado comportamiento del productor hacia las mujeres, es responsable por el dolor que Weinstein causó, según la demanda, que busca una indemnización no divulgada. Allred no pudo ser ubicada para hacer comentarios, pero una copia de la demanda fue publicada online por Variety.

El miércoles, una segunda actriz demandó al productor y a dos compañías que este cofundó por acoso sexual y solicitó que su caso pueda convertirse en una demanda colectiva. Según la denuncia, The Weinstein Company y el estudio Miramax ayudaron a facilitar y encubrir el comportamiento inadecuado de Weinstein.

La demandante dijo que fue invitada a una audición para una producción de Miramax -actualmente propiedad de Disney- en una oficina privada de Weinstein, donde el productor le pidió verla desnuda. Tras negarse varias veces, él amenazó su carrera y luego la encerró en el cubo de una escalera. No se brindó una fecha del incidente.

Un portavoz de Weinstein dijo en un correo electrónico enviado a Reuters tras la primera demanda: "Cualquier acusación de sexo no consensuado es inequívocamente negada por el señor Weinstein. El señor Weinstein además ha confirmado que nunca ocurrieron represalias contra ninguna mujer que rechazó sus propuestas".

"El señor Weinstein obviamente no puede responder a acusaciones anónimas, pero con respecto a las mujeres que se identificaron y que han hecho acusaciones, el señor Weinstein cree que todas estas relaciones fueron consensuadas", agregó.

Más de 50 mujeres dijeron que Weinstein las acosó o agredió sexualmente en las últimas tres décadas y el productor fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que entrega el premio Oscar.

La policía en Nueva York, Los Ángeles, Beverly Hills y Londres informó que se investigan acusaciones de agresión sexual o violación cometidas por Weinstein. Reuters no pudo confirmar de manera independiente las acusaciones.

