Trump descarta negociar con Norcorea; "sólo una cosa funcionará", dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "solo funcionará una cosa" con Corea del Norte después de que sus antecesores negociaron con Pyongyang sin conseguir resultados.

"Los presidentes y sus gobiernos llevan 25 años hablando con Corea del Norte, hubo acuerdos y se pagaron grandes cantidades de dinero", señaló Trump en un tuit.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid......

"...Nada ha funcionado, los acuerdos se violaron antes de que se secara la tinta, dejando como tontos a los negociadores de EU. Lo siento, ¡pero sólo unca cosa funcionará!", añadio en las redes sociales.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!