Negociar con Norcorea es "una pérdida de tiempo": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó a su Secretario de Estado, Rex Tillerson, dejar de estar perdiendo el tiempo tratando de llegar a una negociación con el Pequeño Hombre Cohete, en clara referencia al líder norcoreano Kim Jong Un.

"Le dije a Rex Tillerson, nuestro maravilloso secretario de Estado, que está perdiendo su tiempo tratando de negociar con el Pequeño Hombre Cohete", escribió Trump en Twitter un día después de que Tillerson dijo que Washington estaba comunicándose con Corea del Norte para hablar sobre sus programas nuclear y de misiles, pero que Pyongyang no había mostrado interés en el diálogo.



I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...